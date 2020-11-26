«Кашшаи предложил медицинскую и юридическую помощь, я отказался». Интервью с арбитром, которого избил Роман Широков

25 ноября начался суд над бывшим капитаном сборной России Романом Широковым. Во время матча любительских команд он напал на арбитра Никиту Данченкова и нанес ему несколько ударов. После первого дня процесса «СЭ» пообщался с потерпевшим. Данченков рассказал о встрече с Широковым, поддержке Кашшаи и странном заявлении Басты.

Широков писал, что я его провоцировал и крыл матом

— Как прошел день? Наверное, это первый такой опыт?

— Первый опыт не только для меня, но и для родных, близких. День прошел спокойно. Заседание было очень быстрым. Дело хотели рассмотреть в особом порядке, но, так как мы были с этим не согласны, подали мировому судье соответствующее заявление. Спустя некоторое время вынесли постановление, что дело будет рассматриваться в общем порядке.

— Не было опасений, что сегодня все быстро решат, дадут Широкову минимальное наказание и все закончится не так, как вы хотели?

— На подсознательном уровне такие мысли были, потому что произойти могло все что угодно.

— Вы второй раз увиделись с Широковым после того инцидента. Сначала была очная ставка, теперь суд. Расскажите о вашей встрече.

— Никакого разговора с ним не было. Роман сидел очень тихо, никому не сказал ни единого слова. За него все говорил его адвокат.

— А адвокат Широкова как себя вел?

— Спокойно. Понятно, что они настаивали на особом рассмотрении дела. Но судья вынес иное решение. Другого и быть не могло, так как нужно обязательное согласие обеих сторон.

— Широков или его сторона меняли свои слова по сравнению с тем, что они говорили на очной ставке?

— На очной ставке и в суде они говорят одинаковые вещи. Но если смотреть на то, что Широков заявлял в августе, то все очень расходится.

— А что было в августе?

— Когда Роман писал объяснительную, там он считал меня виноватым в данном инциденте. Писал, что я его провоцировал, крыл матом и так далее.

— Выходя из суда, Широков отказался от комментариев и сказал: «Сейчас звезды выйдут, будут говорить». Ваша реакция?

— Пускай говорит что хочет. Он понимает, что ситуация для него не самая приятная, поэтому такая реакция.

— Когда увидели Широкова на очной ставке или в суде, не было волнения или страха?

— Нет, страха точно не было. Волнение было не столько перед Романом, сколько перед процессом. Для меня такое в диковинку.

Адвокаты работают бесплатно

— Как вы нашли своих адвокатов Александра Островского и Артура Рамазанова?

— Нас свел очень хороший знакомый. Мы встретились, все обговорили по поводу этой ситуации, чего мы хотим. Наши взгляды сошлись.

— Правда, что они защищают вас бесплатно?

— Да.

— А в чем тогда их интерес?

— Просто помочь добиться справедливости в данном вопросе.

— Нет ощущения, что в этом есть пиар-составляющая, потому что история резонансная?

— Сложно оценивать. Могу говорить за себя, я ни за каким пиаром не гонюсь. Главное, чтобы это дело решилось благополучно с точки зрения результата, чтобы все было справедливо. Чтобы показать, что мы, судьи, не лишь бы кто. Что нас нельзя угнетать.

Также показать людям, что вне зависимости от их статуса, известности и финансовых возможностей нельзя делать все, что они захотят. В первую очередь они должны уважать других людей.

— У вас есть какой-то финансовый интерес в этой истории?

— Нет, вообще никакого. Изначально это говорил родителям, близким людям. Они однозначно согласились с моей точкой зрения. Главное — справедливость.

Честно сказать, изначально вообще не думал, что будет какой-то резонанс у этого дела. В первый момент, когда пришел в сознание, думал только о том, чтобы у меня все было нормально с карьерой. Я очень сильно дорожу своей работой и хочу достичь больших высот в судействе.

— Адвокаты не говорили, что если Широков предложит какую-то сумму, то на нее лучше согласиться и все закончить?

— Нет.

— Как адвокаты готовили вас к процессу? Объясняли, как себя вести, что говорить?

— Они успокоили меня, сказали, что это обычный процесс. Подсказали, что говорить в суде по поводу особого порядка рассмотрения дела.

— Общественное мнение на вашей стороне, но история с переквалификацией дела на покушение на убийство вызывает вопросы.

— Мнение у каждого свое. Мне хочется, чтобы наказание было строже. Чтобы человек не просто штрафом отделался.

Может, Баста живет по таким стереотипам, но я считаю, что это неправильно

— Чья реакция на случившееся стала для вас самой неожиданной?

— Расскажу про негативную — высказывание Басты (певец Василий Вакуленко. — Прим. «СЭ») по судьям. Он высказывался и по поводу моей ситуации. Говорил, что мне не надо было идти подавать заявление, что можно было по-пацански все решить. Может, он живет по таким стереотипам, но я считаю, что это неправильно.

— Судебные дела занимают много времени. Они не мешают карьере?

— Ну а что поделаешь? Других вариантов нет. Главное, уметь переключаться. От судебных дел к работе, от работы к семье и так далее.

— Коллеги поддержали?

— Да, поддержали и коллеги, и руководители. В том числе Московская коллегия судей. Звонил и сам Виктор Кашшаи, выражал поддержку. Очень благодарен тем, кто меня поддержал.

— Что сказал Кашшаи?

— Что сожалеет о произошедшем, и если понадобится какая-то медицинская или юридическая помощь, то я могу смело обратиться.

— Но вы не стали?

— Нет.

— Как сейчас развивается ваша карьера?

— Сейчас получил новый вызов для себя, с октября попал в списки рекомендованных арбитров на первенство Юношеской футбольной лиги и молодежное первенство России. Первый шаг для становления главным арбитром — это официальные соревнования под эгидой РФС. За нами следят, постоянно скидывают материалы, чтобы мы развивались.

— Большинство судей в России — очень закрытые люди. У вас другая ситуация — за счет YouTube и этого дела. Это в плюс или в минус?

— У нас сфера сама по себе закрытая. К сожалению, очень много грязи выливается, которая при этом в 95 процентах случаев субъективная и неправильная. Сейчас в Европе УЕФА делает хороший проект, вышел сериал о работе арбитров. Там рассказывается, как судьи ведут себя на поле, что они чувствуют, как работают. Хочется, чтобы судейская сфера освещалась. Это поможет изменить мнение общественности.

— Вам не кажется, что судей будут ругать всегда и при любых раскладах?

— Такая у нас работа. Все хотят победы своей команды, будь то игрок, тренер, болельщик и так далее. А в неудачах первым делом винят как раз судей.