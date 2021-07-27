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Статьи   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Гол португальцам в финале Евро, талант уровня Саленко, прерванная в 23 года карьера, ранение в область сердца. История Андрея Тимошенко

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 19:10
Андрей Тимошенко. Олег Саленко. Фото Дмитрий Солнцев
Андрей Тимошенко.
Мог достичь многого, но умер в 41 год.

Ровно 33 года, 27 июля 1988 года, юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы. Наша команда под руководством Бориса Игнатьева в финале победила Португалию во главе с Карлушем Кейрушем — 3:1.

На 55-й минуте мы оказались в роли отыгрывающихся, пропустив гол от Жоау Пинту. Однако Андрей Тимошенко сумел сравнять счет, а в дополнительное время Юрий Никифоров и Олег Саленко принесли СССР победу.

ПОРТУГАЛИЯ — СССР — 1:3 (0:0)
27 июля 1988 года
Юношеский чемпионат Европы
Финальный матч
Голы: Пинту 56 (1:0). Тимошенко, 78 (1:1). Никифоров, 103 (1:2), Саленко, 117 (1:3).
Португалия (U-18): Бизарро, Абел Силва, Фернанду Коуту, Моргаду, Филипе (Амарал, 76), Шавьер, Паулу Соуза (Жорже Коуту, 80), Элиу Соуза, Жоао Пинту, Луиш То Зе, Фолья.
СССР (U-18): Стауче, Бенько, Табунов, Беженар, Мущинка (Тетрадзе, 93), Асадов, Касымов, Попович, Саленко, Тимошенко, Кирьяков (Никифоров, 70).
Тренер: Борис Игнатьев.

28 июня 1994 года. Россия - Камерун - 6:1. Олег Саленко и Валерий Карпин празднуют гол.«Ответ на ваш вопрос станет громкой сенсацией». Саленко забил 5 голов Камеруну и больше не играл за сборную

«Он был на одном уровне с Кирьяковым и Саленко»

Корреспондент «СЭ» позвонил Борису Игнатьеву и попросил его рассказать о талантливом полузащитнике Андрее Тимошенко, который так и не раскрыл свой потенциал и рано ушел из жизни.

— В интервью «СЭ» в 1994 году вы назвали одними из самых одаренных футболистов, с которыми вам приходилось работать на юношеском уровне, Андрея Тимошенко и Сергея Щетникова. При этом заметили, что оба были довольно неуправляемыми ребятами...

— Да... Если говорить о юношеской сборной-1988, которая обыграла португальцев в финале, то в той команде я бы выделил прежде всего трех человек: Сергея Кирьякова, Олега Саленко и как раз Андрея Тимошенко. По уровню таланта, думаю, они находились на одном уровне.

Тимошенко был хавбеком серьезного калибра. Его же в юном возрасте взяли в московское «Динамо», и он там, в общем-то, не потерялся. Обладал хорошей скоростью. Умел обыгрывать на дистанции, здорово чувствовал позицию, с приличным ударом. Может быть, он чуть-чуть уступал тому же Кирьякову в комбинационной игре. Но в отборе был, как говорится, в порядке. В принципе, все качества для дальнейшего роста у Андрея имелись. Но... Немного распутный парень, скажем так. Вольно относился к жизни, любил свободу. Возможно, это шло из семьи. Андрею многое позволялось... Это, конечно, серьезный недостаток, который и помешал ему стать большим мастером.

— Он играл на фланге?

— Да, в сборной я чаще использовал его на фланге. Игрок прорыва. Андрей тонко чувствовал игровой ритм, мог поменять направление атаки, хорошо координированный, ловкий парень. Талант был большой, но, конечно, не Стрельцов.

— Кого он вам напоминал?

— Да Тимошенко вполне мог дорасти до игрока первой сборной! Почему нет? Выступать на уровне Кирьякова и Саленко — я не преувеличиваю. Андрей уже сложился тогда как футболист. Надо было просто дальше развивать качества, прогрессировать. Но вот с дисциплинкой он был не всегда в ладах. Андрей же сам из Ростова-на- Дону. Этакий вольный казак (смеется). Кстати, вот эта независимость на футбольном поле шла ему на пользу. Андрей не боялся принимать смелые решения во время матчей. Он был уверен в себе. Не зажатый, не задавленный, не стесняющийся своего «я» в футболе. Это очень ценное качество! Но вот за пределами поля...

— Вы говорите, что Тимошенко не всегда был в ладах с дисциплиной. Но ведь и Олега Саленко не назовешь простым парнем...

— Нет-нет, это разные истории. У Саленко были проблемы во взаимоотношениях «я и команда». Олег просто считал, что по уровню своего футбольного развития он немного опережал остальных. Ведь он забивал все время и очень много. На всех уровнях! И это давало ему некое преимущество над другими. В команде, в принципе, признавали его авторитет.

Да, у Олега были некие изъяны с дисциплиной, но он так футбол не предавал, как тот же Тимошенко. Наверное, вы со мной согласитесь: как футболист Саленко состоялся. Пять мячей в ворота Камеруна на чемпионате мира-1994 говорят сами за себя. Другое дело — полностью ли он раскрыл свой потенциал? Все ли он дал футболу? Наверное, у него в карманах еще много чего осталось... А Тимошенко, к сожалению, прогулял свой талант.

Саленко и Кирьяков приносили юношеской сборной больше пользы. Но тренер же всегда должен смотреть в завтрашний день, работать на перспективу. И вот в 1988 году я понимал, что Тимошенко при должном отношении к делу в дальнейшем может им ни в чем и не уступить. Но...

— А вы как-то пытались повлиять на Тимошенко, воспитывать его?

— Наверное, его самой главной болельщицей была его мама. Очень за него переживала, приезжала к нему из Ростова. Много с ней беседовал. Она, как и любая мать, считала своего сына самым лучшим. Пытался, конечно, повлиять на нее, чтобы она как-то корректировала жизнь Андрея. И вроде бы встречал понимание с ее стороны. Другое дело, что что-то изменить было сложно...

— Почему?

— Думаю, в Андрее еще в детстве заложили прочный фундамент этакого вольного стрелка. Казака. Тимошенко часто жил по принципу «я так хочу»...

Олег Саленко. Фото Дмитрий Солнцев
Олег Саленко. Фото Дмитрий Солнцев

«Если бы не разгильдяйство Андрюхи...»

— А что скажете о Сергее Щетникове? — продолжаем беседу с Игнатьевым.

— О, это был такой крепкий белорус, с классной, своеобразной обводкой! Он играл у меня в юношеской сборной в 1986 году, когда мы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся.

— ?

— С виду скромный, стеснительный паренек, как будто только из блиндажа вылез и белый свет увидел. Однако внутри у него сидела какая-то «ведьма», которая его тащила совсем в другую сторону. Сергей по спортивным качествам ни в чем не уступал сверстникам. Однако ему, видимо, немного не хватало характера и интеллекта, которые позволили бы четко определить свое направление в жизни. Те же Кирьяков и Саленко знали, чего хотели, понимали, что нужно следовать определенным правилам без серьезных отклонений.

— Ну конечно, я помню Андрюху Тимошеко. Как его забыть? — раздался в телефоне веселый голос лучшего бомбардира чемпионата мира-1994 Олега Саленко. — Парень, безусловно, одаренный. Из футбольной семьи. В коллективе Андрей чувствовал себя как рыба в воде. Шутил постоянно, добродушный такой... На поле он не филонил, а вкалывал. С хорошей техникой. Шустрый малый (смеется). Думал, он точно закрепится в одной из ведущих команд чемпионата СССР, а потом и России.

— Не сложилось.

— Ну... Из той нашей юношеской сборной были ребята, который дошли и до первой сборной страны. А кто-то ударился в бизнес. Почему Андрей не сделал серьезную футбольную карьеру? Наверное, его подвело разгильдяйство. Если бы не оно...

— Он вас чем-то удивлял на футбольном поле?

— Да крепкий такой полузащитник, который уже в 17 лет многое умел. Несомненно, талантливый. Очень компанейский парень, веселый. Шутил, отдыхал. Помню, иногда тренерам даже приходилось его заставлять тренироваться. Но он в целом быстро понимал, что в сборной надо вкалывать. Претензий по самоотдаче к нему у ребят не было.

Удивлял ли он меня на футбольном поле? Да я бы не сказал. Удивили мы всех в 1989 году, когда в четвертьфинале юниорского чемпионата мира в матче с Нигерией вели 4:0, однако позволили африканцам счет сравнять, а потом еще и проиграли по пенальти. Вот тогда удивили так удивили... Расслабились все. Начали чудить. На мячах стоять, пешком ходить. Вот и получили. Потом в дополнительное время не могли им забить, оббили все штанги.

Бышовец — Малофеев — Романцев

На момент триумфа команды Игнатьева на чемпионате Европы-1988 Тимошенко уже два года выступал за московское «Динамо». В его активе было даже семь матчей в еврокубках, в том числе и против «Барселоны» в 1/16 финала Кубка УЕФА осенью 1987 года. В гостях подопечные Эдуарда Малофеева уступили — 0:2, а дома имели преимущество, но не смогли реализовать свои моменты — 0:0.

«Удивительно, но факт: одаренный Добровольский, несмотря на юные годы успевший стать неплохим организатором командных действий не только в своем клубе, но и в различных сборных, может позволить себе расслабиться в наиболее престижных международных матчах. Умеющий забивать голы Бородюк то вдруг делает это с особенным блеском, то надолго затихает, не используя даже, казалось бы, незамысловатые для штатного нападающего, что называется, верные моменты. А энтузиазм юного Тимошенко не всегда подкреплен — да и не может быть пока подкреплен — подлинной зрелостью», — писал после московского матча корреспондент журнала «Футбол-Хоккей».

В сезоне-1988 при Анатолии Бышовце игра Тимошенко в составе бело-голубых не отличалась стабильностью — 15 матчей, 0 голов.

Вот что в интервью «Прессболу» летом 2011 года рассказывал известный белорусский детский тренер Юрий Пышник:

— Если говорить о футболисте, которого поцеловал Бог, но который собственными руками свой талант закопал, то это, конечно, Сергей Щетников. Не слышали о таком? Неудивительно, хотя его имя могло греметь. Могилевский парень, он ненадолго задержался в нашем училище. В совсем юном возрасте я его передал в Москву, в руки Бориса Игнатьева. Парень имел потрясающие данные: скоростной, с хорошим дриблингом, всегда нацелен на удар... Погубили его огни большого города: девочки, выпивка. В московском «Динамо» они очень сдружились с Андреем Тимошенко. Тогда на пару со Щетниковым они считались надеждой всего советского футбола. Друзья-товарищи, закадыки. Мне Игорь Добровольский рассказывал, что ребята они были неуправляемые. Все, говорит, на тренировку, а они — по девочкам. Так свой талант и профукали.

В чемпионате СССР Щетников провел всего один матч, выйдя на замену на шесть минут в игре со «Спартаком».

В 1989-м Тимошенко сменил московское «Динамо» на минское и вновь поиграл под руководством Малофеева. В белорусском клубе хавбек стал чаще выходить на поле, забив три мяча, в том числе и «Спартаку».

Его игра привлекла внимание Олега Романцева, и в 1990 году Тимошенко вернулся в Москву. Однако в основу красно-белых так и не пробился — всего четыре матча за сезон (один в старте). Далее была неудачная попытка заиграть в Швейцарии, короткий отрезок в московском «Динамо», девять матчей и два гола за «Ростсельмаш» в первом чемпионате России.

Удар шилом в область сердца

В 23 года Тимошенко решил завершить футбольную карьеру и заняться бизнесом.

«Я всегда поступал так, как считал нужным. И в какой-то момент понял, что устал от футбола. От этих бесконечных игр, тренировок, перелетов, — вспоминал Тимошенко в одном из интервью. — Бог мой, сколько помотаться пришлось! Меня ведь еще 15-летним пацаном впервые в сборную своего возраста вызывали. Как-то за один день в четырех странах и шести городах побывал. Утром вылетел из Анкары в Стамбул, оттуда — в Грецию, в Афины, потом — Болгария, софийский аэропорт, рейс на Москву, а к вечеру я уже в Ростове был. И однажды решил, что с меня хватит. В 23 года! Забросил футбол и целый год им вообще не интересовался — даже по телевизору не смотрел и уж тем более на стадионе не появлялся».

В июле 1993 года Тимошенко стал фигурантом криминальной хроники. Как сообщал корреспондент «СЭ», бывший футболист в уличном инциденте получил ранение в область сердца. Удар был нанесен остро заточенным шилом. В критический момент врачи сделали все, чтобы спасти жизнь Тимошенко. В итоге уже через пару недель его выписали из больницы, и он продолжил свою предпринимательскую деятельность. Однако через два года Тимошенко вновь потянуло на футбольное поле.

— В 1995-м сделал попытку вернуться, мастерство-то и техника при мне остались, куда им деться? К тому же себя не запускал, за отцовский «Авангард» на первенство города бегал, чтобы быть в тонусе, — рассказывал Андрей.

Но нигде не сложилось. Ни в «Ростсельмаше» (6 матчей, 0 голов), ни в «Волгарь-Газпроме» (57 игр, 8 мячей) он так и не смог приблизиться к своему прежнему уровню.

— Вот тогда и понял окончательно: пора вешать бутсы на гвоздь. Драмой, как кому-то могло показаться, для меня это не стало, — подчеркнул Тимошенко.

Дисквалификация

Окончательно завершив игровую карьеру, он решил пойти по пути отца — известного футбольного арбитра Ивана Тимошенко. Судил матчи дублирующих составов, а в мае 2006 года попал в неприятную историю.

Андрея не допустили до работы на матче 1/128 финала Кубка России «Дружба» — «Спартак-УГП» и вскоре дисквалифицировали. Причина — «нарушение морально-этических норм в период командирования на судейство соревнований команд нелюбительских футбольных клубов ПФЛ (нахождение в нетрезвом состоянии перед игрой)».

Тимошенко пытался бороться за свою репутацию. Обратился в «СЭ» и попросил написать опровержение, заявив: «Инспектор Горохов отстранил меня от матча безосновательно, он сводил со мной личные счеты».

После ухода из судейства Тимошенко возглавил команду ветеранов «Ростсельмаша».

«Раньше этой командой руководил мой отец. А когда его не стало, эта эстафета перешла ко мне. Скажу откровенно: мне очень интересно здесь трудиться», — рассказывал он осенью 2009 года.

Знающие Тимошенко люди отзывались о нем как о приятном, отзывчивом человеке. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, умел мгновенно поднять настроение тем, с кем общался.

10 сентября 2010 года победитель юношеского Евро-1988 умер. Ему был всего 41 год.

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