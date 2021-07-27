Гол португальцам в финале Евро, талант уровня Саленко, прерванная в 23 года карьера, ранение в область сердца. История Андрея Тимошенко

Мог достичь многого, но умер в 41 год.

Ровно 33 года, 27 июля 1988 года, юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы. Наша команда под руководством Бориса Игнатьева в финале победила Португалию во главе с Карлушем Кейрушем — 3:1.

На 55-й минуте мы оказались в роли отыгрывающихся, пропустив гол от Жоау Пинту. Однако Андрей Тимошенко сумел сравнять счет, а в дополнительное время Юрий Никифоров и Олег Саленко принесли СССР победу.

ПОРТУГАЛИЯ — СССР — 1:3 (0:0)

27 июля 1988 года

Юношеский чемпионат Европы

Финальный матч

Голы: Пинту 56 (1:0). Тимошенко, 78 (1:1). Никифоров, 103 (1:2), Саленко, 117 (1:3).

Португалия (U-18): Бизарро, Абел Силва, Фернанду Коуту, Моргаду, Филипе (Амарал, 76), Шавьер, Паулу Соуза (Жорже Коуту, 80), Элиу Соуза, Жоао Пинту, Луиш То Зе, Фолья.

СССР (U-18): Стауче, Бенько, Табунов, Беженар, Мущинка (Тетрадзе, 93), Асадов, Касымов, Попович, Саленко, Тимошенко, Кирьяков (Никифоров, 70).

Тренер: Борис Игнатьев.

«Он был на одном уровне с Кирьяковым и Саленко»

Корреспондент «СЭ» позвонил Борису Игнатьеву и попросил его рассказать о талантливом полузащитнике Андрее Тимошенко, который так и не раскрыл свой потенциал и рано ушел из жизни.

— В интервью «СЭ» в 1994 году вы назвали одними из самых одаренных футболистов, с которыми вам приходилось работать на юношеском уровне, Андрея Тимошенко и Сергея Щетникова. При этом заметили, что оба были довольно неуправляемыми ребятами...

— Да... Если говорить о юношеской сборной-1988, которая обыграла португальцев в финале, то в той команде я бы выделил прежде всего трех человек: Сергея Кирьякова, Олега Саленко и как раз Андрея Тимошенко. По уровню таланта, думаю, они находились на одном уровне.

Тимошенко был хавбеком серьезного калибра. Его же в юном возрасте взяли в московское «Динамо», и он там, в общем-то, не потерялся. Обладал хорошей скоростью. Умел обыгрывать на дистанции, здорово чувствовал позицию, с приличным ударом. Может быть, он чуть-чуть уступал тому же Кирьякову в комбинационной игре. Но в отборе был, как говорится, в порядке. В принципе, все качества для дальнейшего роста у Андрея имелись. Но... Немного распутный парень, скажем так. Вольно относился к жизни, любил свободу. Возможно, это шло из семьи. Андрею многое позволялось... Это, конечно, серьезный недостаток, который и помешал ему стать большим мастером.

— Он играл на фланге?

— Да, в сборной я чаще использовал его на фланге. Игрок прорыва. Андрей тонко чувствовал игровой ритм, мог поменять направление атаки, хорошо координированный, ловкий парень. Талант был большой, но, конечно, не Стрельцов.

— Кого он вам напоминал?

— Да Тимошенко вполне мог дорасти до игрока первой сборной! Почему нет? Выступать на уровне Кирьякова и Саленко — я не преувеличиваю. Андрей уже сложился тогда как футболист. Надо было просто дальше развивать качества, прогрессировать. Но вот с дисциплинкой он был не всегда в ладах. Андрей же сам из Ростова-на- Дону. Этакий вольный казак (смеется). Кстати, вот эта независимость на футбольном поле шла ему на пользу. Андрей не боялся принимать смелые решения во время матчей. Он был уверен в себе. Не зажатый, не задавленный, не стесняющийся своего «я» в футболе. Это очень ценное качество! Но вот за пределами поля...

— Вы говорите, что Тимошенко не всегда был в ладах с дисциплиной. Но ведь и Олега Саленко не назовешь простым парнем...

— Нет-нет, это разные истории. У Саленко были проблемы во взаимоотношениях «я и команда». Олег просто считал, что по уровню своего футбольного развития он немного опережал остальных. Ведь он забивал все время и очень много. На всех уровнях! И это давало ему некое преимущество над другими. В команде, в принципе, признавали его авторитет.

Да, у Олега были некие изъяны с дисциплиной, но он так футбол не предавал, как тот же Тимошенко. Наверное, вы со мной согласитесь: как футболист Саленко состоялся. Пять мячей в ворота Камеруна на чемпионате мира-1994 говорят сами за себя. Другое дело — полностью ли он раскрыл свой потенциал? Все ли он дал футболу? Наверное, у него в карманах еще много чего осталось... А Тимошенко, к сожалению, прогулял свой талант.

Саленко и Кирьяков приносили юношеской сборной больше пользы. Но тренер же всегда должен смотреть в завтрашний день, работать на перспективу. И вот в 1988 году я понимал, что Тимошенко при должном отношении к делу в дальнейшем может им ни в чем и не уступить. Но...

— А вы как-то пытались повлиять на Тимошенко, воспитывать его?

— Наверное, его самой главной болельщицей была его мама. Очень за него переживала, приезжала к нему из Ростова. Много с ней беседовал. Она, как и любая мать, считала своего сына самым лучшим. Пытался, конечно, повлиять на нее, чтобы она как-то корректировала жизнь Андрея. И вроде бы встречал понимание с ее стороны. Другое дело, что что-то изменить было сложно...

— Почему?

— Думаю, в Андрее еще в детстве заложили прочный фундамент этакого вольного стрелка. Казака. Тимошенко часто жил по принципу «я так хочу»...

Олег Саленко. Фото Дмитрий Солнцев

«Если бы не разгильдяйство Андрюхи...»

— А что скажете о Сергее Щетникове? — продолжаем беседу с Игнатьевым.

— О, это был такой крепкий белорус, с классной, своеобразной обводкой! Он играл у меня в юношеской сборной в 1986 году, когда мы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся.

— ?

— С виду скромный, стеснительный паренек, как будто только из блиндажа вылез и белый свет увидел. Однако внутри у него сидела какая-то «ведьма», которая его тащила совсем в другую сторону. Сергей по спортивным качествам ни в чем не уступал сверстникам. Однако ему, видимо, немного не хватало характера и интеллекта, которые позволили бы четко определить свое направление в жизни. Те же Кирьяков и Саленко знали, чего хотели, понимали, что нужно следовать определенным правилам без серьезных отклонений.

— Ну конечно, я помню Андрюху Тимошеко. Как его забыть? — раздался в телефоне веселый голос лучшего бомбардира чемпионата мира-1994 Олега Саленко. — Парень, безусловно, одаренный. Из футбольной семьи. В коллективе Андрей чувствовал себя как рыба в воде. Шутил постоянно, добродушный такой... На поле он не филонил, а вкалывал. С хорошей техникой. Шустрый малый (смеется). Думал, он точно закрепится в одной из ведущих команд чемпионата СССР, а потом и России.

— Не сложилось.

— Ну... Из той нашей юношеской сборной были ребята, который дошли и до первой сборной страны. А кто-то ударился в бизнес. Почему Андрей не сделал серьезную футбольную карьеру? Наверное, его подвело разгильдяйство. Если бы не оно...

— Он вас чем-то удивлял на футбольном поле?

— Да крепкий такой полузащитник, который уже в 17 лет многое умел. Несомненно, талантливый. Очень компанейский парень, веселый. Шутил, отдыхал. Помню, иногда тренерам даже приходилось его заставлять тренироваться. Но он в целом быстро понимал, что в сборной надо вкалывать. Претензий по самоотдаче к нему у ребят не было.

Удивлял ли он меня на футбольном поле? Да я бы не сказал. Удивили мы всех в 1989 году, когда в четвертьфинале юниорского чемпионата мира в матче с Нигерией вели 4:0, однако позволили африканцам счет сравнять, а потом еще и проиграли по пенальти. Вот тогда удивили так удивили... Расслабились все. Начали чудить. На мячах стоять, пешком ходить. Вот и получили. Потом в дополнительное время не могли им забить, оббили все штанги.

Бышовец — Малофеев — Романцев

На момент триумфа команды Игнатьева на чемпионате Европы-1988 Тимошенко уже два года выступал за московское «Динамо». В его активе было даже семь матчей в еврокубках, в том числе и против «Барселоны» в 1/16 финала Кубка УЕФА осенью 1987 года. В гостях подопечные Эдуарда Малофеева уступили — 0:2, а дома имели преимущество, но не смогли реализовать свои моменты — 0:0.

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«Удивительно, но факт: одаренный Добровольский, несмотря на юные годы успевший стать неплохим организатором командных действий не только в своем клубе, но и в различных сборных, может позволить себе расслабиться в наиболее престижных международных матчах. Умеющий забивать голы Бородюк то вдруг делает это с особенным блеском, то надолго затихает, не используя даже, казалось бы, незамысловатые для штатного нападающего, что называется, верные моменты. А энтузиазм юного Тимошенко не всегда подкреплен — да и не может быть пока подкреплен — подлинной зрелостью», — писал после московского матча корреспондент журнала «Футбол-Хоккей».

В сезоне-1988 при Анатолии Бышовце игра Тимошенко в составе бело-голубых не отличалась стабильностью — 15 матчей, 0 голов.

Вот что в интервью «Прессболу» летом 2011 года рассказывал известный белорусский детский тренер Юрий Пышник:

— Если говорить о футболисте, которого поцеловал Бог, но который собственными руками свой талант закопал, то это, конечно, Сергей Щетников. Не слышали о таком? Неудивительно, хотя его имя могло греметь. Могилевский парень, он ненадолго задержался в нашем училище. В совсем юном возрасте я его передал в Москву, в руки Бориса Игнатьева. Парень имел потрясающие данные: скоростной, с хорошим дриблингом, всегда нацелен на удар... Погубили его огни большого города: девочки, выпивка. В московском «Динамо» они очень сдружились с Андреем Тимошенко. Тогда на пару со Щетниковым они считались надеждой всего советского футбола. Друзья-товарищи, закадыки. Мне Игорь Добровольский рассказывал, что ребята они были неуправляемые. Все, говорит, на тренировку, а они — по девочкам. Так свой талант и профукали.

В чемпионате СССР Щетников провел всего один матч, выйдя на замену на шесть минут в игре со «Спартаком».

В 1989-м Тимошенко сменил московское «Динамо» на минское и вновь поиграл под руководством Малофеева. В белорусском клубе хавбек стал чаще выходить на поле, забив три мяча, в том числе и «Спартаку».

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Его игра привлекла внимание Олега Романцева, и в 1990 году Тимошенко вернулся в Москву. Однако в основу красно-белых так и не пробился — всего четыре матча за сезон (один в старте). Далее была неудачная попытка заиграть в Швейцарии, короткий отрезок в московском «Динамо», девять матчей и два гола за «Ростсельмаш» в первом чемпионате России.

Удар шилом в область сердца

В 23 года Тимошенко решил завершить футбольную карьеру и заняться бизнесом.

«Я всегда поступал так, как считал нужным. И в какой-то момент понял, что устал от футбола. От этих бесконечных игр, тренировок, перелетов, — вспоминал Тимошенко в одном из интервью. — Бог мой, сколько помотаться пришлось! Меня ведь еще 15-летним пацаном впервые в сборную своего возраста вызывали. Как-то за один день в четырех странах и шести городах побывал. Утром вылетел из Анкары в Стамбул, оттуда — в Грецию, в Афины, потом — Болгария, софийский аэропорт, рейс на Москву, а к вечеру я уже в Ростове был. И однажды решил, что с меня хватит. В 23 года! Забросил футбол и целый год им вообще не интересовался — даже по телевизору не смотрел и уж тем более на стадионе не появлялся».

В июле 1993 года Тимошенко стал фигурантом криминальной хроники. Как сообщал корреспондент «СЭ», бывший футболист в уличном инциденте получил ранение в область сердца. Удар был нанесен остро заточенным шилом. В критический момент врачи сделали все, чтобы спасти жизнь Тимошенко. В итоге уже через пару недель его выписали из больницы, и он продолжил свою предпринимательскую деятельность. Однако через два года Тимошенко вновь потянуло на футбольное поле.

— В 1995-м сделал попытку вернуться, мастерство-то и техника при мне остались, куда им деться? К тому же себя не запускал, за отцовский «Авангард» на первенство города бегал, чтобы быть в тонусе, — рассказывал Андрей.

Но нигде не сложилось. Ни в «Ростсельмаше» (6 матчей, 0 голов), ни в «Волгарь-Газпроме» (57 игр, 8 мячей) он так и не смог приблизиться к своему прежнему уровню.

— Вот тогда и понял окончательно: пора вешать бутсы на гвоздь. Драмой, как кому-то могло показаться, для меня это не стало, — подчеркнул Тимошенко.

Дисквалификация

Окончательно завершив игровую карьеру, он решил пойти по пути отца — известного футбольного арбитра Ивана Тимошенко. Судил матчи дублирующих составов, а в мае 2006 года попал в неприятную историю.

Андрея не допустили до работы на матче 1/128 финала Кубка России «Дружба» — «Спартак-УГП» и вскоре дисквалифицировали. Причина — «нарушение морально-этических норм в период командирования на судейство соревнований команд нелюбительских футбольных клубов ПФЛ (нахождение в нетрезвом состоянии перед игрой)».

Тимошенко пытался бороться за свою репутацию. Обратился в «СЭ» и попросил написать опровержение, заявив: «Инспектор Горохов отстранил меня от матча безосновательно, он сводил со мной личные счеты».

После ухода из судейства Тимошенко возглавил команду ветеранов «Ростсельмаша».

«Раньше этой командой руководил мой отец. А когда его не стало, эта эстафета перешла ко мне. Скажу откровенно: мне очень интересно здесь трудиться», — рассказывал он осенью 2009 года.

Знающие Тимошенко люди отзывались о нем как о приятном, отзывчивом человеке. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, умел мгновенно поднять настроение тем, с кем общался.

10 сентября 2010 года победитель юношеского Евро-1988 умер. Ему был всего 41 год.