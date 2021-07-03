Дебютировал за сборную Украины, но сделал выбор в пользу России и установил мировой рекорд. История Олега Саленко

"СЭ" - об истории форварда, который успел провести один матч за сборную Украину, но сделал себя имя в сборной России, став лучшим бобардиром чемпионата мира-1994: впервые материал был опубликован 28 июня 2019 года.

28 июня 1994 года назад нападающий сборной России Олег Саленко установил рекорд чемпионатов мира, забив 5 голов в ворота Камеруна. Еще один мяч в предыдущей встрече со шведами позволил ему вместе с болгарином Христо Стоичковым стать лучшим бомбардиром того турнира. После ЧМ-1994 Саленко за сборную не играл. "СЭ" вспоминает детали небанальной карьеры знаменитого форварда.

Россия - Камерун – 6:1 (3:0)

Голы: Саленко, 15 (1:0). Саленко, 41 (2:0). Саленко, 44 – с пенальти (3:0). Милла, 46 (3:1). Саленко, 72 (4:1). Саленко, 75 (5:1). Радченко, 81 (6:1).

Россия: Черчесов, Онопко, Хлестов, Никифоров, Тернавский, Тетрадзе, Цымбаларь, Ледяхов (Бесчастных, 77), Карпин, Корнеев (Радченко, 64), Саленко.

Камерун: Сонго’О, Калла, Татав, Агбо, Н’Дип-Акем, Кана-Бийик, Либих, М’Феде (Милла, 46), Фоэ, Эмбе (Чами, 48), Омам-Бийик.

Наказания: Кана-Бийик, 12. Сонго’О, 44. Карпин, 57. Хлестов, 87. Никифоров, 90 (предупреждения).

Судья: Аль-Шариф (Сирия).

28 июня. Сан-Франциско. Стадион "Стэнфорд". 74 914 зрителей.

Кругленький, толстенький мальчик

"Золотая бутса", полученная в результате выступления на ЧМ-1994, была для Саленко уже второй в карьере. Первую ему вручили в 1989-м – на юниорском чемпионате мира, где подопечные Бориса Игнатьева легко вышли из своей группы, обыграв Сирию (3:1, дубль Саленко), Коста-Рику (1:0) и Колумбию (3:1, дубль Саленко).

Еще один гол на тот момент нападающий ленинградского "Зенита" оформил в четвертьфинале с Нигерией. Впрочем, та игра поразила все же другим – сюжетом и итоговым результатом. Казалось, к 60-й минуте наши юниоры сняли все вопросы о полуфиналисте, отправив в ворота африканцев четыре безответных мяча (Помимо Саленко, отличились Кирьяков (дважды), а также Тедеев). Однако нигерийцы смогли сравнять счет в основное время – 4:4, а затем оказались точнее в серии пенальти.

– Это называется – молодые были, дурные, – не без доли самоиронии вспоминает игру Саленко . – Забили четыре гола и начали чудить. На мячах стоять, пешком ходить. Вот и получили. Потом в овертайме не могли им забить, оббили все штанги. Дело дошло до 11-метровых, где мы и проиграли. Пенальтистов у нас толковых не было.

– Мне до сих пор трудно объяснить, как такое могло случиться, – разводит руками Борис Игнатьев. – Как писал знаменитый спортивный журналист Лев Филатов, произошел конфуз. Эх… Хорошая у нас была команда. Впереди играли Сергей Кирьяков, Юра Никифоров, Бахва Тедеев. Но Саленко, конечно, блистал.

– Когда вы открыли для себя Саленко?

– Прекрасно помню тот момент. В первый раз я его увидел в "Лужниках", когда он играл за команду Ленинграда на турнире "Юность". Олегу тогда было 14 лет. Знаете, он таким кругленьким был, толстеньким мальчиком. Но бросалось в глаза его не по годам зрелое понимание футбола. Я как раз собирал юношей 1969-70 годов рождения, вот и вызвал его на сбор. Так и началась его взрослая футбольная жизнь.

– Его в молодые годы сложно было назвать режимщиком?

– Согласен. Он четко представлял себе жизнь в своих рамках (смеется). Футбол очень любил. Но за пределами поля были разные моменты… Не стану скрывать, порой нарушал режим. Даже приходилось его отчислять. Хотя я прекрасно понимал, что Олег мне очень нужен как человек, который дает результат. Видел в нем еще по юношам задатки большого мастера. Поэтому и приходилось прибегать к определенным маневрам. Больше я ни с кем таких вещей не проворачивал.

– Например?

– Я собирал других ребят, мы разыгрывали небольшой "спектакль". Заранее договаривались, что остальные футболисты вместе с Олегом (он не знал о нашей затее) придут ко мне и будут просить за Саленко, ручаться за него, чтобы сам Олег понял, как он нам нужен и изменил свое поведение. Я заранее подсказывал игрокам, что они должны были сказать: "Оставьте его, он исправится!" Да, такой случай был на базе в Новогорске – как раз перед вылетом на юношеский чемпиона Европы-1988, где мы завоевали золотые медали (в финале СССР встречался с Португалией: основное время матча завершилось вничью – 1:1, а в дополнительное победу советской команды принесли точные удары Никифорова и Саленко – Прим. "СЭ"). Да, шухарной парень был. Прямой, открытый такой, со своим "я".

Олег Саленко (второй справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"

Думали, что он переписанный

После юниорского чемпионата мира-1989 казалось, что двери в первую сборную СССР для бомбардира открыты. Сразу после того турнира он официально перешел из "Зенита" в киевское "Динамо" к Валерию Лобановскому, параллельно готовившему национальную команду к чемпионату мира в Италии. Форвард стал первым футболистом в СССР, за трансфер которого были заплачены деньги – 36 тысяч рублей. Тот переход наделал немало шума. Ленинградская публика еще долго считала предателем игрока, который дебютировал за сине-бело-голубых в высшей лиге в 16 (!) лет.

– Я следил за Саленко с 12 лет, – рассказывает известный телекомментатор Геннадий Орлов. – Потому что уже в этом возрасте он забивал по 10-12 мячей! Все о нем знали. Он вообще выглядел каким-то переростком. Даже думали, что отец его переписал…

– И вы тоже в это верили?

– Нет. Он просто был таким уникальным! Мог обвести всю команду. Получал мяч и доходил до чужих ворот. В 15-16 лет тоже выделялся. В "Зените" смотрелся весьма неплохо. Однако, понимаете, сам "Зенит" уже был не тот, увядала команда чемпионов-84.

Многие понимали, что парень с большой перспективой. Ему немножко не повезло с тренерами. Тогда в Ленинграде началась чехарда – ни Садырина, ни Морозова не было. А другие наставники толком не подсказали Олегу, чтобы он быстрее перешел от молодежного футбола к взрослому. И, в конце концов, в 1989 году отец Олега (он украинец) сподвиг сына на переход в киевское "Динамо" к Лобановскому. Считаю, у Валерия Васильевича он не потерялся. Саленко, а чуть позже Сергей Юран, там засветились.

– Однако ленинградские болельщики еще долго не могли простить ему переезд в Киев

– Просто это произошло на контрасте. Местные болельщики прекрасно помнили историю Володи Голубева, центрального защитника. Он был здорово одарен физически с хорошим длинным пасом. В начале 80-х Лобановский упорно звал его в свое "Динамо" на позицию либеро, сулил ему место в сборной. Но Голубев отказался, не захотел уходить. Такой же был Лев Бурчалкин, которого также приглашали в разные команды, но он остался верен "Зениту". А Саленко уехал. Вот публика этого и не поняла и не приняла.

Юрий Никифоров и Олег Саленко на базе сборной. Фото Дмитрий Солнцев

"Лобановский потом признал, что ошибся. А Бышовец отчислил за пиво в бане"

Саленко, выдержавший нагрузки Лобановского, в 1989 году действительно не потерялся в компании великих – Протасова и Беланова, хотя все-таки и был в "Динамо" на вторых ролях.

А вот уже в 1990-м, по мнению форварда, он сделал серьезную заявку на попадание в состав сборной СССР для участия в чемпионате мира в Италии. Олег был даже уверен, что Лобановский внесет его фамилию в заветный список. Главный аргумент – хет-трик в финале Кубка страны в ворота "Локомотива" (6:1). Кроме того, он оформил дубль в матче с ЦСКА (4:2). И, наконец, в гостевом поединке со "Спартаком" сравнял счет, после чего Яремчук и Протасов принесли команде Лобановского победу над подопечными Олега Романцева – 3:1

– Но Лобановский меня все-таки не взял… – вздыхает Саленко. – Хотя, считаю, я заслужил место в той сборной. Должен был ехать в Италию. Потом я уже начал понимать, что он держал меня в голове на следующий цикл, на чемпионат Европы-92. Кто ж тогда знал, что страна развалится, а сам Валерий Васильевич уедет работать в ОАЭ и Кувейт…. Кстати, после чемпионата мира в Америке, где я получил "Золотую бутсу", мы с ним как-то встретились, и он мне сказал: "Олег, я тогда должен был тебя брать… " А Лобановский редко признавал вои ошибки (смеется).

– В 1991 году вы вместе с Игорем Шквыриным из "Пахтакора" с 14 голами стали вторым бомбардиром чемпионата СССР (гонку выиграл динамовец Игорь Колыванов, 18 мячей – Прим. "СЭ"). Почему Анатолий Бышовец вас как будто не замечал и не звал в сборную СНГ?

– С Анатолием Федорычем у нас не сложилось. Отдельная история. Он меня из олимпийской или из молодежной, точно не помню, сборной выгнал. За то, что я пил пиво в бане. Кто-то ему доложил. Вот он меня и отчислил… Но я не обижен. Это его проблемы. Знаю, что потом, в 94-м был честен перед Садыриным, не голосовал за возвращение Бышовца в сборную.

Покорение Испании: "Марадона уже не тот…"

Отсутствие матчей за первую сборную аукнулось Саленко в начале 1993 года, когда он принял решение покинуть чемпионат Украины и перебраться в Европу. Олег успешно прошел просмотр в "Тоттенхэме", уже готов был заключить контракт со "шпорами". И тут профессиональная ассоциация футболистов Англии наложила запрет на 750-тысячный контракт (фунтов стерлингов) форварда с "Тоттенхэмом". Основание – недавно введенное правило, запрещающее переход в английский клуб игроков, проведших менее 12 матчей за свои национальные сборные. Таким образом, англичане пытались ограничить приток в команды иностранцев.

– Вообще не жалею, что не перешел тогда в "Тоттенхэм", – убеждает корреспондента "СЭ" Саленко. – Может, и к лучшему, что я в Испанию поехал. Я же потом оказался в Шотландии – в "Рейнджерс", понял, что такое британский футбол, и через полгода, считай, убежал оттуда. Ну не мое это. А вот Испания – совсем другая жизнь.

До Испании он мог оказаться в Германии – вместе с Ахриком Цвейбой поехал потренироваться с "Карлсруэ".

– И тут менеджер, который обсуждал возможность моего перехода в клуб бундеслиги, неожиданно для меня, да и для себя самого, получил предложение из Испании, – рассказывает экс-нападающий. – "Логроньесу", который находился на грани вылета, срочно требовался форвард. Тут же был оформлен документ, по которому я до конца сезона отдавался в аренду.

В первые полгода в ла лиге Саленко произвел фурор. Уже во второй игре за "Логроньес" он забил в матче против "Севильи" (2:0), где играл Марадона.

– Марадона – уже не тот, – рассказывал нападающий "СЭ" на следующий день после победы. – Не хватает ему физики, да и возраст дает о себе знать. Действует в центре – ни в защиту, ни в нападение практически не ходит. А вот его левая нога наводит ужас на вратарей. Все стандарты у них выполняет только он. И пасы у него фантастические.

До конца сезона Саленко забил еще шесть голов за "Логроньес" и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе. Испанские журналисты признали его вторым по ценности приобретением во всей лиге – после бразильца Бебето из "Депортиво".

Олег Саленко. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Тайм за сборную Украину и тайм за сборную России

Возглавивший сборную России Павел Садырин, впрочем, не спешил вызывать испанского легионера. В отборочном цикле к ЧМ-94 Саленко провел всего один тайм – в заключительной встрече с греками в Афинах (0:1). Заменив в перерыве Юрана, он ничем на поле не запомнился. "Попытки сборной России как-то переломить ход игры к успеху не привели (неудачной оказалась замена Юрана на Саленко, который просто выпал из игры)" – так коротко охарактеризовал тогда действия форварда "Логроньеса" еженедельник "Футбол"

– Почему в отборочном цикле ЧМ-94 вы сыграли лишь один тайм с греками? – спрашиваем Саленко.

– Просто перед той игрой ко мне в Испанию приезжал Пал Федорыч (Садырин. – Прим. "СЭ"). Он тогда прямо сказал, что рассчитывает на меня на чемпионате мира.

– Почему же раньше не вызывал?

– Сборная и без меня решила задачу (смеется). Кроме того, видимо, смотрели, ждали, как я адаптируюсь в "Логроньесе".

У Бориса Игнатьева, тогдашнего помощника Садырина, немного другая версия.

– Тогда, честно говоря, такой был выбор исполнителей в атаке, что сначала мы действительно делали ставку на других ребят, – говорит Игнатьев. –Кирьяков (четыре гола в отборе), Юран (три), Колыванов (один) раньше Олега заявили о себе за рубежом. В этом плане имели перед ним преимущество. То есть до поры до времени он уступал им чисто по спортивным показателям. Но был, если я ничего не путаю, и еще один момент.

– Какой?

– Саленко выступал за киевское "Динамо" и сыграл один матч за национальную команду Украины. Это немного смущало, повлияло. Но потом, когда он уже уехал в Испанию, дал нам добро на выступления за Россию.

29 апреля 1992 года Саленко вместе с Юрием Никифоровым, Ильей Цымбаларем, Сергеем Щербаковым принял участие в первом матче в истории сборной Украины против Венгрии (1:3). Встреча состоялась в Ужгороде. Заменивший его во втором тайме Иван Гецко спас подопечных Виктора Прокопенко от разгрома.

Впрочем, сам Саленко особого значения той игре не придавал.

– Никто особо не понимал разницы между сборной СНГ и Украины, – признавался Саленко в интервью порталу football.ua в 2007 году. – Эта игра была больше формальностью, чем каким-то особенным матчем. Игроки разбегались из страны кто куда, поэтому федерация побыстрее хотела показать, что есть футболисты с именем, и они могут создать борную. Ну а для нас это был, скорее, повод увидеться. Народ повеселить, с таким же настроением сыграть. Все это больше напоминало шоу...

ФИФА не признала тот матч официальным, что впоследствии позволило Саленко, Цымбаларю и Никифорову начать выступать под российским флагом.

"Саленко – рвач! Он отказался от подписи за обещание из РФС!"

Итак, за сборную Садырина в отборе к ЧМ Саленко провел всего 45 минут. После поражения в Афинах разгорелся скандал между игроками и руководством РФС, итогом которого стало появление на свет печально известного "Письма 14". Основным требованием сборников было снятие с поста главного тренера Садырина и назначение Бышовца. Саленко оказался среди 14 подписантов. Но затем первым же отказался от подписи.

В многочисленных интервью он утверждал, что подписал то письмо, так как выступал только за улучшение материальных условий игроков, а про пункт о главном тренере понятия не имел.

– Мы подписались на одном чистом листе, – рассказывал экс-форвард сборной России корреспонденту "СЭ" в ноябре 2018 года, – Сидели, разговаривали в номере после игры. Звучали претензии только в адрес РФС по поводу бутс и премиальных. Больше – ничего! Про снятие Садырина никто ничего не говорил! Иначе я бы не подписался. Поэтому, когда в письме вдруг появился этот пункт о главном тренере, о назначении Бышовца, я сразу отказался от своей подписи. Через три дня мне позвонил Игнатьев, и я ему прямо заявил: "Никогда против Садырина не пошел бы". Я считал Пал Федоровича хорошим тренером и порядочным человеком. Претензии заключались только по поводу денег и бутс.

В том же материале Игорь Добровольский резко отреагировал на объяснения Саленко.

– Чистый лист? – переспросил Добровольский. – Ну-ну… Пусть лучше людей не дурят и не обманывают! Надо говорить правду. Кто утверждает про чистый лист?

– Олег Саленко.

– То, что он говорит, – это, мягко говоря, лишнее. Кто ему подсунул чистый лист? Шалимов что ли? Как можно поставить подпись на чистом листе? Мы же взрослые люди. Ему-то как раз тогда в гостиничном номере и сказали: "Не нужно тебе лезть в эту историю! Ты же первый раз в сборной".

– А он?

– Ответил: "Садырин меня еще в "Зените" гнобил, поэтому я хочу его снять". А теперь пусть не рассказывает нам сказки. Люди прекрасно понимали, что они подписывают. Не нужно сейчас ничего выдумывать! Ребята, это была вообще-то не юношеская сборная. Взрослые люди, у которых уже были семьи и дети. Мы понимали, на что идем. Какие чистые листы?

"Подписанты", пошедшие до конца, так и не смогли простить Саленко этого "демарша" и не стеснялись в выражениях в адрес игрока "Логроньеса". "Нас называют рвачами, но это неправда. Вот Саленко – этот рвач. Ему кто-то позвонил из федерации и, по-видимому, что-то пообещал. И он отказался от своей подписи", – заявлял Шалимов.

"Я в шоке, что он отказался от подписи. Наверное, сейчас можно сказать вот что. Там, в Греции, он чуть ли не больше всех орал и сказал, между прочим: "Что ж, я снимал Садырина в "Зените", сниму и второй раз!" – утверждал Кирьяков.

Саленко довольно спокойно реагировал на подобные обвинения. А когда его в начале 94-го года спросили, как он будет играть с Кирьяковым, если тот вернется, после паузы ответил: "Наверное, эта встреча будет не из самых приятных".

Сейчас уже сложно докопаться до истины: кто был прав, а кто лукавил. Но Кирьяков, как и Шалимов, Колыванов, Канчельскис, Добровольский и Кульков, на чемпионат мира не поехал.

– Если бы не раскол в сборной, Кирьяков и Колыванов поехали бы на чемпионат мира. Нашлось бы вам тогда место в составе команды Садырина? – спрашиваем Саленко 25 лет спустя.

– Конечно. Поехал бы. Я знал свои возможности. Понимал, что вполне могу конкурировать и с Кирей (Кирьяков. – Прим. "СЭ") и с Колей (Колыванов. – Прим. "СЭ"). Никаких вопросов не возникло бы.

Скорее всего, с ним можно согласиться. Ведь сезон-1993/94, пожалуй, стал лучшим в клубной карьере Саленко. В 31 игре за "Логроньес" в чемпионате Испании он забил 16 мячей. Для сравнения: Радченко – 11 мячей в 36 матчах за "Расинг", Кирьяков – 9 мячей в 32 матчах за "Карлсруэ", Колыванов – 6 голов в 25 играх за "Фоджу", Юран – 4 гола в 20 матчах за "Бенфику"

28 июня 1994 года. Россия - Камерун - 6:1. Олег Саленко атакует ворота сборной Камеруна. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Разнос от Садырина перед ЧМ и сравнение со Стрельцовым от Игнатьева

В итоге для подготовки к чемпионату мира в США Садырин вызвал пятерых нападающих: Радченко, Юрана, Саленко, Бесчастных и Бородюка.

На первом этапе подготовки сборная провела пять матчей – с США (1:1), Мексикой (4:1), Ирландией (0:0), Турцией (1:0) и Словакией (2:1). Саленко ни одного гола в свой актив так и не записал, в то время как Радченко и Бородюк забили по три мяча.

Сам Олег в разговоре с "СЭ" тогда не придавал особого значения этой голевой засухе, обещая настроить прицел уже ближе к чемпионату миру.

Но и на июньском сборе, непосредственно перед стартом ЧМ, Саленко выглядел не слишком убедительно. После крупной победы над австрийским клубом "Евротурс" (10:0) (игра состоялась за две недели до матча с Бразилией), в которой Саленко вновь не поразил ворота соперников, Садырин уже не выдержал.

– У первого состава почти все получилось. Ребята подошли к игре очень ответственно. А вот второй состав был настроен как-то легкомысленно, и поэтому не было реализовано множество моментов. Вот вам только один пример. Уже по тому, как разминался Олег Саленко, было видно многое. Он словно говорил: вот сейчас я выйду и всем вам покажу. И что он показал? Четыре выхода один на один с вратарем и все без толку. Конечно, я понимаю, что трудно настроиться на игру при счете 8:0. Но ты же профессионал! Я так близко принимаю ситуацию с Саленко, потому что ему многое дано. Даже в контрольной встрече игрок его уровня не имеет права допускать малейшую расслабленность, – подчеркивал главный тренер сборной.

При этом и Садырин, и президент РФС Вячеслав Колосков предполагали, что чемпионат мира в США может стать звездным часом для другого нашего нападающего – Дмитрия Радченко.

– Перед чемпионатом мира Садырин предрекал звездный час в США Радченко, а не вам. Вас он, напротив, ругал за не реализацию моментов в контрольных матчах…

– Да ну, ерунда, – смеется Саленко. – Это обычная футбольная ситуация. Можно не верить в игрока, можно его ругать. Но все доказывается на поле. Димка Радченко мой друг. Мы с ним жили в одном номере. Да, он больше забивал в товарищеских играх. А я ему говорил: "Ничего, ничего, все покажет турнир" (смеется). Помню, в каком-то товарняке я отдал четыре паса и сказал: "Ну и что, что не забил? Мне и так нормально".

– Мне все-таки казалось, что Саленко сильнее Радченко, – считает Борис Игнатьев. – Димка в тот момент был очень забивным форвардом. Но Олег мне виделся более мощным игроком, более необходимым для сборной. Может быть, я немного субьективен, так как Саленко играл у меня, что называется, с пеленок.

– Его козыри?

– Настоящий форвард, крупный, габаритный, умеющий толкаться вштрафной. При этом его нельзя считать исключительно нападающим таранного типа. Знаете, в какой-то степени он напоминал Эдуарда Стрельцова. Манерами. Когда он раскатится, разбежится, то эту крупную массу, физически очерченную, очень сложно остановить. Олег здорово чувствовал голевую позицию. Оказывался в нужное время в нужном месте. Много забивал. Одним словом, голеодор.

28 июня 1994 года. Россия - Камерун - 6:1. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Садырин обещал "отказникам" место в составе"

И все-таки в стартовый состав на первый матч в группе – с Бразилией (0:2) – нападающий "Логроньеса" не попал. Впереди у нас вышли Юран и Радченко и, по словам, Садырина, провалились. Однако и появившиеся на поле после перерыва Саленко с Бородюком картину в атаке не изменили. Что и говорить, если единственный относительно опасный удар по воротам Таффарела за всю игру нанес… Горлукович.

"Конечно, всем нам очень хотелось, чтобы сборная России сравняла счет – и желательно, еще в первом тайме. Но совершенно было очевидно, что произойдет это только в том случае, если бразильцы сами себе мяч в ворота закатят. Самостоятельно наша команда создать ничего не могла. Юран 10 раз получил мяч, 10 раз его потерял. Радченко, игравший под нападающим, в этой роли смотрелся совершенно неумелым. Не случайно именно их заменил во втором тайме Садырин. Впрочем, и те, кто вышел на поле с новыми силами, – Саленко и Бородюк, ничего в атаке нашей команды не изменили. Ее не было – атаки". Это отрывок из отчета "СЭ" по той игре…

Саленко и сейчас уверен, что матч с бразильцами должен был начинать он.

– Я разозлился на Садырина, когда он против Бразилии с первых минут поставил Юрана. Потом тренер признал ошибку и извинился передо мной.

– А почему вы предъявили претензии тренеру? Это же его прерогатива определять состав.

– Я же знаю, почему играл Юран. Всем, кто вернулся в сборную в последний момент, Пал Федорыч обещал место в составе. То есть существовало такое условие. А после игры с бразильцами у нас состоялся разговор с Садыриным.

– И к чему пришли?

– Он мне прямо сказал: "Кто сильнее, тот и будет дальше выходить в старте. По такому принципу".

Скандал с бутсами

Садырин слово сдержал. Против шведов Олег вышел в "старте" и отличился уже на 4-й минуте. Радченко с левого фланга выполнил заброс в штрафную, где завалили Бородюка. Саленко четко реализовал 11-метровый.

Однако в целом шведы смотрелись предпочтительнее и еще до перерыва счет сравняли. А уже в начале второго тайма Горлукович схлопотал второй "горчичник" и оставил нас вдесятером. Скандинавы дожали россиян. Заменивший Бородюка Галямин дважды упустил Далина. 1:3 – и весьма призрачные шансы на выход из группы…

Саленко провел неплохой матч, цеплялся за мячи, не боялся идти в обыгрыш, пытался комбинировать с Радченко. Однако запомнился все-таки не этим…

– Я никогда не думал, что могу столкнуться с таким отношением к делу на чемпионате мира, – вздыхал Садырин после поражения от шведов в разговоре с "СЭ". -. Письма, конфликты, обиды – все мы, казалось, перед последним сбором уже преодолели. И я считал, что в Америку едут те, кто хочет, чтобы российская команда как можно лучше выступила на чемпионате. И как же жестоко я в этом предположении ошибся.

– Игроки не хотят играть?

– У них в голове какие-то свои эгоистические проблемы. Я перед Швецией долго беседую с Саленко, объясняя ему на понятных примерах Клинсманна, Амокаши, Бергкампа, как он должен действовать. Вроде бы ему на словах все ясно. На игре, как будто, человек сосредоточился. Ан нет – оборачивается все скандалом. Размявшись в одинаковой со всеми форме, Саленко перед самой игрой втихаря переобувается и выходит на поле не в бутсах фирмы Reebok, что строжайше предусмотрено им же самим подписанным контрактом. То есть я ему игровые истины какие-то вдалбливал, а он в это время думал о том, как всех с переобуванием надуть. Нет, такие вещи у меня в голове не укладываются.

– Просто мне старые бутсы были привычнее, на ногу лучше ложились, – вспоминает тот казус экс-форвард сборной. – Меня тогда предупредили. Играл в Adidas, но наклеил на них надпись Reebok. С Бразилией прокатило, а в игре со Швецией спонсоры заметили адидасовский знак на подошвах… Я "попал" (смеется). Но ничего – разрулилось . Меня предупредили. Против Камеруна в итоге вышел в обуви, которая оказалась счастливой.

– Бутсы сохранили?

– Нет. Сразу после матча отдал их в музей Reebok.

28 июня 1994 года. Россия - Камерун - 6:1. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Говорил Стоичкову: "Скажи спасибо, что я провел только три игры"

Несмотря на скандал, Садырин вновь поверил в Саленко. Как итог – пять голов в одном матче, рекорд чемпионатов мира, "Золотая бутса" и шанс на выход из группы.

– Правда, что в ночь перед игрой с Камеруном вам приснился сон, где вы забиваете пять голов? – спрашиваем Олега.

– Не уверен, что пять. Но много. Да, такое было. Мы еще с Димкой Радченко смеялись: Господи, что-то тут не так (смеется). Но меня не оставляло чувство, что что-то со мной произойдет. На самом деле, вышли на поле с запредельным настроем. Знали, что надо улучшать разницу забитых и пропущенных (минус четыре), потому нужно было забить как можно больше.

Вот как Саленко творил историю:

15-я минута. Черчесов выбивает мяч через все поле на Ледяхова, тот одним касанием останавливает его, к атаке подключается Карпин, следует пас на Корнеева, того сбивают, но мяч подхватывает Саленко, тот входит в штрафную и бьет низом под вратарем. 1:0.

41-я минута. Онопко делает со штрафного (сбили Корнеева) быстрый пас на ход Цымбаларю, тот переводит мяч Саленко, который в упор расстреливает Сонго’О – 2:0

44-я минута. Саленко реализует пенальти за фол на Цымбаларе – 3:0. Четко бьет в правый от себя угол.

72-я минута. Тетрадзе с правого фланга выкатывает мяч под удар Саленко, который из пределов штрафной поражает цель – 4:0

75-я минута. Хлестов выдает великолепный проникающий пас в штрафную низом (наверное, точно так же он хотел отдать Панову в легендарном матче против Франции (3:2), но получился заброс, из-за чего Дмитрий схватился за голову), и Саленко подсекает мяч над выбежавшим голкипером – 5:1 и рекорд чемпионатов мира!

К этому моменту разница мячей у нашей сборной стала равной – 6:6. Садырин бросил в бой Бесчатных и опять попал в точку.

Когда после подачи с углового у наших ворот мяч был вынесен к середине поля – к левой бровке, к нему с двух сторон бросились Бесчастных и Татав. Форвард оказался на мгновение раньше у мяча, чем защитник (не испугался, не убрал ногу), протолкнул его вперед, перепрыгнул через Татава и вышел на простор. Последовал длинный пас на Саленко, и тот отправил его кивком головы на ход Радченко, который установил окончательный счет – 6:1. Положительная разница забитых и пропущенных дарила шанс на выход из группы – жаль, но в результате Россия не вошла в число четырех лучших команд, занявших в группах третьи места, и осталась без 1/8 финала.

После игры журналисты больше часа дожидались рекордсмена. Саленко и Радченко увели на допинг-контроль. Массажист сборной периодически приносил репортерам неутешительные новости. "Не получается. Пьет не переставая. Но слишком много потерял влаги во время игры, и теперь все, что выпивает, идет на компенсацию потерь".

– Как поздравили сборники после игры? – задаем вопрос Саленко 25 лет спустя.

– Да нормальная была обстановка! Никто не завидовал. Устроили нам банкет на базе в Америке. Ведь еще сохранялись шансы, что можем выйти в плей-офф. Никита Палыч Симонян лезгинку танцевал. Приехал поздравить меня хоккеист Сергей Макаров. Никаких склок не возникало. К игре с Камеруном мы уже точно являлись цельной командой, могли оказаться в плей-офф. Но там уже пошли договорные игры со стороны Аргентины, Болгарии… Это же ясно, все об этом знают.

– Со Стоичковым, с которым разделили звание лучшего бомбардира турнира, не общались?

– Полгода назад он приезжал в Киев – поговорили. 1994 год, конечно, вспоминали. Он, кстати, тоже чуть потолстел, набрал вес (смеется). Мы и раньше друг друга подкалывали – когда он играл за "Барселону", а я за "Валенсию".

– Как подкалывали?

– Христо говорил мне: "Скажи спасибо, что я больше не забил". Я ему: "А ты скажи мне спасибо, что я три матча всего сыграл" (смеется). Но это еще не все. Я еще добавлял: "Благодари организаторов, что они не учитывали голевые передачи". Ведь я еще и пас отдал на Диму Радченко. Получается, у меня 6+1, а у него просто 6. Так что по законам футбола я его переиграл. Но это, конечно, все больше шутки.

– Самое яркое воспоминание от игры?

– Тот матч показал, что у нас был команда! В нее особо не верили. Но мы выиграли с крупным счетом многим назло. Самый яркий гол? Наверное, второй. Когда Онопко отдал ныне покойному Илюхе Цымбаларю а он не стал сам бить, а покатил мне. Вот тогда мы показали командный дух. А еще мы играли в страшную жару… 40 градусов! И сумели разгромить африканцев! Не понимаю, когда ту сборную только ругают. Мы вообще-то проиграли будущему чемпиону и бронзовому призеру. Вот и все.

– Если бы вы вышли в плей-офф, попадали бы на немцев…

– Ну и что? Слышал, что немцы нас побаивались.

– Да ладно?

– Они понимали, что мы поймали кураж.

28 июня 1994 года. Россия - Камерун - 6:1. Олег Саленко. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Почему Романцев не вызывал его в сборную?

Как это ни парадоксально, но игра с камерунцами стала для Саленко последней в составе сборной России.

Садырина на посту главного тренера сменил Олег Романцев, который пригласил в национальную команду "отказников" – Кирьякова, Шалимова. Колыванова, Добровольского, Канчельскиса.

Помощнику Романцева Борису Игнатьева в те дни задали вполне резонный вопрос: "Вы не боитесь, что после раскола в сборной накануне чемпионата мира людей просто не удастся помирить?" Хотя бы двух ваших воспитанников – Саленко и Кирьякова, разругавшихся на фоне того конфликта?"

Игнатьев старался сохранять спокойствие: "Я могу и ошибаться, но не думаю, что все так далеко зашло. Теперь, когда конфликт исчерпан, их должен объединить мяч, футбольное поле"

Но раны, похоже, так и не зажили…

Саленко получил вызов на сентябрьский товарищеский матч с Германией (0:1 ), однако не попал даже в заявку.

"Он приехал к нам из Испании с травмой, так что не мог ни тренироваться, ни играть", – констатировал после встречи Романцев.

А вот уже на октябрьский поединок отборочного цикла с Сан-Марино форварда "Валенсии" в списке приглашенных не оказалось.

Тогда Саленко в телефонном разговоре с "СЭ", пытаясь объяснить происходящее, не на шутку заинтриговал российскую футбольную общественность.

– Почему меня не вызвали? Ответ на ваш вопрос станет громкой сенсацией. Но прошу вас подождать пару дней, – заметил нападающий.

– Хотя бы намекните?

– Скажу так: история продолжается… Та история, что началась год назад в афинском отеле "Хилтон" (тогда, напомним, в гостинице было составлено "Письмо 14", а затем Саленко первым отказался от своей подписи. – Прим. "СЭ"). Вот-вот меня ждет разговор с Романцевым. Тогда все и прояснится.

Но через пару дней Саленко информационную "бомбу" так и не разорвал, разговор с тренером был отложен.

А непосредственно за пару дней до игры Романцев не без некоторой доли раздражения объяснил невызов лучшего бомбардира ЧМ-1994.

– По-моему, на этом футболисте слишком заостряется внимание, – подчеркнул тренер – У нас есть большая группа игроков атаки – Симутенков, Радимов, Кирьяков, Радченко, Колыванов. И, наверное, не было смысла отрывать Саленко от его клуба, не давая ему гарантий на место в составе. Те, кто сейчас вызван в сборную, не хуже его. Но это не значит, что мы отказываемся от услуг Саленко. В ближайшее время я обязательно выберусь в Испанию посмотреть на него и других наших.

– Но согласитесь, что человек, забивший 5 мячей в матче чемпионата мира, оказывается за бортом сборной…

– Тот факт, что он забил пять мячей, еще не означает его пожизненное включение в состав.

Однако объяснения наставника Саленко не устроили.

– Я разговаривал с Романцевым и тренер сказал, что в игре с Сан-Марино, хочет попробовать впереди динамовскую тройку, поэтому не видит смысла вызывать меня, – рассказывал Саленко в небольшом интервью для "СЭ"

– Вы услышали то, что хотели?

– Нет. Для меня ситуация остается загадочной. Я думаю, что доказал свое право играть в сборной и считаю себя лучшим форвардом России. Жду Романцева в Испании на одной из игр "Валенсии". Тогда надеюсь получить ответ.

Ни на следующую игру с Шотландией (1:1, гол на счету Радченко), в которой наша сборная, надо заметить, показала очень приличный футбол, ни на остальные матчи отборочного цикла Саленко так и не вызвали….

– Почему матч с Камеруном стал для вас последним в сборной России? – спрашиваем Олега теперь.

– Это все отголоски "Письма 14". Романцев встал на сторону тех, кто в итоге не поехал в СЩА, не отказался от своих подписей. Причем на первую игру к нему я приехал. Но из-за травмы на поле выйти не смог. А потом – тишина.

– Но почему?

– Романцев выбрал сторону других футболистов, которые не хотели видеть меня в сборной, так как я отказался тогда от подписи. Они не могли мне этого простить. Хотя я был честен перед всеми. Я голосовал за материальные условия, но никак не за снятие Садырина. А целая группа игроков хотела, чтобы пришел Бышовец.

– Кто именно ставил условие Романцеву?

– Кирьяков, Шалимов, Коля – Колыван. Да мы с ними уже разобрались, поговорили. Все нормально. Вместе ездили на турниры. Все признали, что были тогда не правы. Андрей Канчельскис признает, что ошибся… Но уже поздно. Все забыто. Бывает… Просто они не могли мне простить, что я согласился работать с Садыриным. Они-то выступали за Бышовца.

– С Романцевым потом никогда не обсуждали ту историю?

– Говорили. Ветераны "Спартака" приезжали в Киев, кажется, в 2013 году. Он мне сказал: "Олег, я не мог пойти против футболистов, которые составляли костяк сборной". Но все нормально. Никаких обид у меня нет. Так сложилось. Мы все давно общаемся. С Кирьяковым играли вместе на одном турнире.

Борис Игнатьев вступается за Романцева.

– Нет, нет. Я в это не верю. В данном случае Саленко лукавит. Надо знать Романцева, который никогда не поступится интересами футбола. Он независимая личность, не будет выполнять условия отдельных футболистов – Кирьякова, Шалимова и кого-либо еще. Он же сам себе не враг. Таких разговоров о том, что "мы вернемся в сборную, только не зовите Саленко, не было". Романцев вызывал тех, кто устраивал его по спортивным показателям. О каких-то подводных течениях говорить нет смысла – их просто не было. Просто Саленко, видимо, не подходил под игровые идеи Романцева. Но футболисты точно не могли влиять на выбор тренера, на то, чтобы Романцев не приглашал Саленко. Поверьте мне, я хорошо знаю Олега Иваныча.

Олег Саленко: "Знаю, кто повторит мой рекорд"

– Считаете, что вас не хватало на чемпионате Европы-96? – вопрос Саленко.

– Думаю, я бы помог сборной. Я еще тогда был без травм, находился в неплохой форме. После Романцева пришел Игнатьев, позвал меня. Но тогда меня уже начали мучить повреждения, я лег на операцию…

На чемпионате Европы, как известно, Россия не вышла из группы. А с теми, кто, по версии обладателя "Золотой бутсы", его "слил" – с Кирьяковым и Шалимовым, у Олега Романцева возник серьезный конфликт…

"Спорт-Экпресс", подводя невеселые итоги Евро-1996, одной из причин неудачи назвал как раз-таки отсутствие Саленко: "У нашей сборной не было ярко выраженного нападающего таранного типа – забивалы. Ни Колыванов, ни Кирьяков, ни Симутенков, ни Бесчастных для этой роли явно не подходят. Как бы ни относились к Саленко Шалимов и Добровольский, его надо было привлекать в сборную"

– Слушайте, это давняя история. Все уже друг с другом все выяснили, никакой обиды я не держу, – это слова Саленко в июне 2019 года

– Никто ни в России, ни на Украине пока так и не повторил ваш рекорд и вряд ли в ближайшем будущем повторит.

– А кто мог это сделать? Шевченко? Нет, Шеве было объективно сложно наколотить столько мячей за сборную в одном матче на ЧМ. Но я знаю, кто повторит мой успех.

– Кто же?

– Мой сын (заливистый смех).