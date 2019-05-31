Жена Вячеслава Малафеева выступит на турнире по триатлону

Жена бывшего вратаря "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Екатерина выступит на турнире по триатлону в Сочи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу соревнований Ironstar.

Екатерине Малафеевой предстоит пройти "полужелезную" дистанцию - проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км. Старт состоится 1 июня. Для Малафеевой это первый старт в триатлоне, осенью 2018 года она участвовала в велогонке Кассис - Монако, преодолев 280 км за два дня, а весной 2019 года пробежала свой первый марафон.

По словам самой Малафеевой, Вячеслав будет присутствовать на соревнованиях.

- Присутствие родного человека очень важно для моего первого старта, несмотря на то, что по правилам триатлона мы встретимся только на старте и на финише, - сказала Екатерина Малафеева.