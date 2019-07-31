Юрий Белкин: "Надеюсь, Валентина Тимофеевна Яшина как можно скорее увидит наши матчи на стадионе"

Генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин на пресс-конференции, посвященной окончанию съемок фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" пожелал здоровья вдове футболиста Валентине Тимофеевне Яшиной.

- Очень рад, что такой фильм выходит в широкий прокат, - сказал Белкин. - Лев Иванович велик, как футболист. Он был хорошим человеком. Хотелось бы, чтобы как можно больше фильмов снималось бы про наших. Хотелось бы пожелать скорейшего выздоровления Валентине Тимофеевне, чтобы она как можно скорее увидела наши матчи на стадионе. (Ярослав Сусов)