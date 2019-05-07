В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы U 17 сборная Португалии обыграла команду России (2:1).

В составе португальцев забивали Гонсалу Баталья и Жерсон Соуза. У россиян с пенальти отличился Кирилл Щетинин.

После двух туров в группе С лидирует сборная Венгрии, имеющая шесть очков в активе. По три очка у команд Исландии и Португалии. Сборная России на данный момент идет последней - ноль очков.

Чемпионат Европы U 17

Группа С

2-й тур

Португалия U17 - Россия U17 - 2:1 (1:0)

Голы: Гонсалу Баталья, 16 (1:0). Жерсон Соуза, 50 (2:0). Щетинин, 68 - с пенальти (2:1).

Португалия U17: Самуэл Суареш, Куарежма, Араужу, Рафаэл Бриту, Жуан Даниел, Рибейру (Педру Бразан, 76), Гонсалу Баталья (Родригеш, 63), Жерсон Соуза (Паулу Бернарду, 76), Филипе Круш, Бруну Тавареш (Энрике Перейра, 81), Тиагу Томаш (Силва, 63).

Россия U17: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин (Шамкин, 46), Ушахин, Денисов (Аванесян, 63), Щетинин, Шмаков (Савинов, 46), Мельников (Губжоков, 33), Воробьев, Голятов (Шаповалов, 53).

Предупреждения: Филипе Круш, 68. Жуан Даниел, 89.

Судья: Якубик (Польша).

7 мая. Дублин. Стадион "UCD Bowl".