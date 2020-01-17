Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Воспитанники школы «Зенита» посетили выставку советских художников Дейнеки и Самохвалова

20:22

В пятницу, 17 января, воспитанники СШОР «Зенит», играющие в Юношеской футбольной лиге, посетили выставку, посвященную советским живописцам Александру Дейнеке и Александру Самохвалову. Художники в своем творчестве особое внимание уделяли спорту, один из разделов выставки посвящен именно этой теме.

— Юношеская футбольная лига не ограничивается только футбольным полем, — сказал советник президента РФС Алексей Смертин. — Задача Российского футбольного союза — подготовить профессионального футболиста, достойного гражданина и культурного человека. Эта экскурсия, которую организовали ЮФЛ и Манеж, — лишь первый шаг на этом пути. Мы неспроста выбрали именно эту выставку. Сегодня ребята познакомились с работами двух великий советских художников, спорт для которых, был одной из главных тем творчества.
Это лишь первый шаг. Мы продолжим эту культурную и образовательную работу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир