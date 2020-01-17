Воспитанники школы «Зенита» посетили выставку советских художников Дейнеки и Самохвалова

В пятницу, 17 января, воспитанники СШОР «Зенит», играющие в Юношеской футбольной лиге, посетили выставку, посвященную советским живописцам Александру Дейнеке и Александру Самохвалову. Художники в своем творчестве особое внимание уделяли спорту, один из разделов выставки посвящен именно этой теме.

— Юношеская футбольная лига не ограничивается только футбольным полем, — сказал советник президента РФС Алексей Смертин. — Задача Российского футбольного союза — подготовить профессионального футболиста, достойного гражданина и культурного человека. Эта экскурсия, которую организовали ЮФЛ и Манеж, — лишь первый шаг на этом пути. Мы неспроста выбрали именно эту выставку. Сегодня ребята познакомились с работами двух великий советских художников, спорт для которых, был одной из главных тем творчества.

Это лишь первый шаг. Мы продолжим эту культурную и образовательную работу.