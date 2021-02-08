Верховный суд не дал привилегии на драки и брань специалистам по работе с болельщиками

Специалисты по работе с болельщиками не освобождаются от наказания за драки и нецензурную брань на стадионе, сообщает портал Российского агентства правовой и судебной информации.

Высшая инстанция изучила жалобу специалиста по работе с болельщиками футбольного клуба «Рубин», которого Кировский суд Самары арестовал на 5 суток и на один год лишил права посещать спортивные мероприятия. Заявителя признали виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ). Самарский областной суд и Шестой кассационный суд общей юрисдикции решение коллег поддержали. И тогда специалист по работе с болельщиками обратился в Верховный суд.

Из материалов дела следует, что обвиняемый на стадионе «Самара Арена» создавал помехи при движении в зоне мест проведения официального спортивного соревнования, принимал участие в драке, расталкивал зрителей, выражался нецензурной бранью, указывает ВС.

Противоправное поведение специалиста по работе с болельщиками подтверждается полицейским протоколом, видеоматериалами, показаниями свидетелей и самого правонарушителя, которые были оценены судами в совокупности, считает ВС.

Он напоминает, что федеральное законодательство признает зрителями физических лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования, не являющихся его участниками и иным образом не задействованных в проведении соревнования, в том числе в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении такого соревнования (пункт 3.3 статьи 2 ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте»).

«Вопреки доводам жалобы о том, что он не является субъектом вменяемого административного правонарушения, то обстоятельство, что согласно сообщению директора по безопасности футбольного клуба «Рубин» (г. Казань) на матче, состоявшемся 4 ноября 2019 года, заявитель был специалистом по работе с болельщиками, не исключает наличия в совершенных им описанных выше действиях состава административного правонарушения», — отмечает ВС.

Высшая инстанция полагает, что коллеги из всех предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу о виновности автора жалобы, а решение они приняли основываясь на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

ВС согласился как с квалификацией действий специалиста по работе с болельщиками, так и с назначенным ему наказанием, а потому оставил судебные акты без изменения, а жалобу без удовлетворения.