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Инфантино и Чеферин выступили на конференции РФС

11:26
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Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава УЕФА Александр Чеферин выступили на открытии конференции РФС. Их приветственные обращения, записанные на видео, были показаны на экране в зале, где проходит заседание.

Оба функционера приветствовали президента РФС Александра Дюкова, пожелали участникам конференции удачи и выразили уверенность, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут на самом высоком уровне.
Непосредственно к делегатам в зале с приветственной речью обратился представитель УЕФА Йозеф Клемент.

(Дмитрий Гирин)

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