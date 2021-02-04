Инфантино и Чеферин выступили на конференции РФС

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава УЕФА Александр Чеферин выступили на открытии конференции РФС. Их приветственные обращения, записанные на видео, были показаны на экране в зале, где проходит заседание.

Оба функционера приветствовали президента РФС Александра Дюкова, пожелали участникам конференции удачи и выразили уверенность, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут на самом высоком уровне.

Непосредственно к делегатам в зале с приветственной речью обратился представитель УЕФА Йозеф Клемент.

(Дмитрий Гирин)