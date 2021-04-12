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В РФС отобрали лучшие проекты развития массового футбола

16:53
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Эксперты Единой межрегиональной комиссии отобрали 64 лучших проекта в 7 номинациях и 10 заявок от региональных федераций футбола для участия в Национальном этапе, сообщает официальный сайт РФС 12 апреля.

Национальному экспертному совету предстоит определить по 3 лучших проекта в каждой из номинаций. Их авторы, наряду с руководителями трех региональных федераций, получат заслуженные награды на финале БЕТСИТИ Кубка России 12 мая.

Победители Национального этапа в номинациях «Лучший проект в области развития массового футбола», «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лидер в области развития массового футбола» дополнительно будут направлены для участия в соответствующих номинациях в рамках премии UEFA Grassroots Awards.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213464

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