Умер бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд
17:06
Вчера, на 72-м году жизни скончался советский футбольный арбитр, бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд.
Сын Бартфельда Ярослав подтвердил «СЭ» эту информацию.
Бартфельд провел больше 120 игр в первой лиге и 17 — в высшей и Кубке СССР. В рамках УЕФА и ФИФА на его счету около 100 матчей.
Возглавлял судейский комитет молдавской Федерации футбола. В 2009-м он был награжден Орденом Почета за заслуги перед молдавским футболом.
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