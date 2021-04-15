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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Умер бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд

17:06
Натан Бартфельд.
Натан Бартфельд.
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Вчера, на 72-м году жизни скончался советский футбольный арбитр, бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд.

Сын Бартфельда Ярослав подтвердил «СЭ» эту информацию.

Бартфельд провел больше 120 игр в первой лиге и 17 — в высшей и Кубке СССР. В рамках УЕФА и ФИФА на его счету около 100 матчей.

Возглавлял судейский комитет молдавской Федерации футбола. В 2009-м он был награжден Орденом Почета за заслуги перед молдавским футболом.

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