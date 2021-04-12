Семин рассказал о работе в ФК «Красава»

Консультант «Красавы» Юрий Семин 12 апреля в интервью «Рейтингу букмекеров» рассказал о свое роли в команде и назначении Сергея Рыжикова главным тренером клуба.

Я не в настолько близких административных делах, так что не вмешиваюсь ни в какие вопросы. Официально я не могу даже комментировать что-то. Единственное могу сказать, что Сергей — хороший парень. Верой и правдой служил футболу. Хорошо себя проявил. Он очень многое дал российскому футболу. Всегда был очень профессионален, выигрывал чемпионаты. Удачи ему в тренерской карьере. Это очень правильный и хороший шаг.

— Но какие-то консультации и советы у него с вами уже были?

— Когда будут нужны советы, тогда будем советовать.

ФК «Красава» создал бывший футболист и блогер Евгений Савин. В планах функционера — заявка в ПФЛ в ближайшие сезоны.