Семин рассказал о работе в ФК «Красава»
Консультант «Красавы» Юрий Семин 12 апреля в интервью «Рейтингу букмекеров» рассказал о свое роли в команде и назначении Сергея Рыжикова главным тренером клуба.
Я не в настолько близких административных делах, так что не вмешиваюсь ни в какие вопросы. Официально я не могу даже комментировать что-то. Единственное могу сказать, что Сергей — хороший парень. Верой и правдой служил футболу. Хорошо себя проявил. Он очень многое дал российскому футболу. Всегда был очень профессионален, выигрывал чемпионаты. Удачи ему в тренерской карьере. Это очень правильный и хороший шаг.
— Но какие-то консультации и советы у него с вами уже были?
— Когда будут нужны советы, тогда будем советовать.
ФК «Красава» создал бывший футболист и блогер Евгений Савин. В планах функционера — заявка в ПФЛ в ближайшие сезоны.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ry-zhikov-mnogoe-dal-futbolu-i-pravil-no-sdelal-chto-stal-trenerom/
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