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«У своих ворот»

Сегодня, 18:28

В Москве прошел гала-матч Народной футбольной лиги среди ветеранов-любителей

Алина Савинова
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В Москве 10 июня прошел матч любительского турнира под эгидой Народной футбольной лиги среди людей старше 45 лет.

В гала-матче команда правления Народной футбольной лиги одержала победу над сборной Народной футбольной лиги (3:1).

«Турнир прошел в хорошем, праздничном настроении. Мы проводим его уже в седьмой раз. Такого формата, как у нас, турнир для игроков 45 лет и старше, нет нигде в мире. На игры приходят дети, внуки участников, а у некоторых даже правнуки, и это очень приятно. Здорово, что люди, которые, может, и не попали в большой футбол, не бросают спорт и проявляют себя», — приводит ТАСС слова президента Народной футбольной лиги Гурама Аджоева.

Помимо Аджоева, в мероприятии приняли участие заместитель министра юстиции Олег Свириденко, бывший защитник «Динамо» Валерий Зенков, а также обладатель Кубка России Сергей Подпалый.

В турнире выступили 16 команд из разных регионов России. Победу в соревнованиях одержал «Диалог» из Москвы. Второе место заняла команда «МГУ-ветераны», третье — «Спарта» из Сыктывкара.

Народная футбольная лига была создана в 2016 году с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей от 45 лет. Поддержку НФЛ оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Источник: https://tass.ru/sport/17982325
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