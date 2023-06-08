Путин высказался о легионерах в российском футболе фразой «все хорошо в меру»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что легионеры в российском футболе — это нормально, если их количество находится в разумных пределах, информирует ТАСС.

В четверг глава государства провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал об открытии в регионе Академии футбола имени Юрия Семина (знаменитый тренер родился в Оренбурге) и строительстве футбольного манежа.

Клычков заявил, что в орловской футбольной команде не будет легионеров, все игроки будут местными.

«Легионеры — тоже не плохо, но все хорошо в меру просто», — заметил в ответ на это Путин.

«Вначале нужно построить базу. Создав базу для массового спорта, [мы] перешли к профессиональному», — пояснил губернатор. «Это точно, потому что на этой собственной базе и будете взращивать футбол, который у нас так любят», — согласился президент.