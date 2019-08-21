«В команде было много иностранцев, и я стал единственным, кто встал за Димона». Тарасов вспомнил об эпичной драке Сычева и Родолфу

Бывшие игроки «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Дмитрий Сычев вспомнили о драке Сычева с бразильским защитником железнодорожников Родолфу в перерыве матча отборочного раунда Лиги Европы-2010/11 с «Лозанной» (1:1).

— Я увидел, как после первого тайма Сычев зарубился с Родолфу из-за нюансов игры, — рассказал Тарасов в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Хотя я сам еще был молодой, всего где-то год в команде. Заходим в раздевалку, тогда в команде было много иностранцев, особенно бразильцев. Родолфу с Димоном начинают драться, эти все подлетели, ну и я подлетел, хотя был единственный, кто встал за Димона. Мы с ним немножко получили по щам и после этого подружились. Залетел Палыч, всех раскидал.

— А сразу после перерыва я забил гол и потом с Родолфу мы обнялись после игры, это пошло на пользу команде, — добавил Сычев.