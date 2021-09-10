В Иркутске футболисты избили арбитра во время матча

Во время матча открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 между командами «Виктория» и «Пахтакор» был избит арбитр Антон Рженев, сообщает «Комсомольская правда».

При счете 1:1 29-летний судья назначил пенальти в ворота «Пахтакора». После этого его атаковали футболисты. Сначала его ударил один игрок, а затем его примеру последовал и партнер по команде. После этого на поле выбежали запасные игроки и тренеры обеих команд, завязалась потасовка.

Источник указывает, что арбитра били игроки «Пахтакора» Бобомурод Алланазаров и Дилмурод Капланов. По словам судьи, он потерял сознание после второго удара. У него диагностировал сотрясение мозга.

«Пахтакору» засчитано поражение со счетом 0:3. Избитый судья и Федерация футбола Иркутска подали заявление в полицию. Игрокам может грозить до семи лет лишения свободы.