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Судейство

В Иркутске футболисты избили арбитра во время матча

22:20
Антон Рженев. Фото «Комсомольская правда»
Антон Рженев. Фото «Комсомольская правда»

Во время матча открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 между командами «Виктория» и «Пахтакор» был избит арбитр Антон Рженев, сообщает «Комсомольская правда».

При счете 1:1 29-летний судья назначил пенальти в ворота «Пахтакора». После этого его атаковали футболисты. Сначала его ударил один игрок, а затем его примеру последовал и партнер по команде. После этого на поле выбежали запасные игроки и тренеры обеих команд, завязалась потасовка.

Источник указывает, что арбитра били игроки «Пахтакора» Бобомурод Алланазаров и Дилмурод Капланов. По словам судьи, он потерял сознание после второго удара. У него диагностировал сотрясение мозга.

«Пахтакору» засчитано поражение со счетом 0:3. Избитый судья и Федерация футбола Иркутска подали заявление в полицию. Игрокам может грозить до семи лет лишения свободы.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

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ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Дополнительная информация:

https://www.irk.kp.ru/daily/28328/4473054/

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Евгений Петров все материалы автора

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