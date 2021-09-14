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Александр Дюков: «Федун высказал ряд интересных предложений на заседании попечительского совета РФС»

21:00
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о заседании попечительского совета организации.

«Было рассмотрено несколько вопросов. Например, стимулирование частных инвестиций в футбол. Заседание посетил Леонид Арнольдович Федун, который высказал ряд интересных предложений. Часть из них будут проработаны», — сказал Дюков.

Глава РФС также добавил: «Если их удастся реализовать, то получится привлечь инвестиции в футбол, в том числе найти дополнительные деньги для оплаты работы наших детских тренеров. Также рассматривался вопрос реализации стратегии до 2030 года и ряд других важных вопросов».

Очередное заседание попечительного совета РФС прошло во вторник, 14 сентября.

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  • Kit Belleu

    Тогда начните и Вы так же жить.

    14.09.2021

  • kvadrocopter

    Ленин и сейчас живее всех живых...

    14.09.2021

  • Kit Belleu

    Какая революция,о чем Вы,не надо нам ее.Просто как при крепостном праве,когда крепостные были не только крестьяне,но и баяре.В те дремучие времена, разрешалось поехать за границу только с разрешения самого...И не надо упоминать Ленина и итд,здесь все было гораздо хуже.

    14.09.2021

  • kvadrocopter

    Тайны мадридского, простите питерского дворца, Федун не может рассказать про предложения, потому что могут бизнес отжать, этот тип не хочет...прям революционная ситуация...все по Ленину...

    14.09.2021

  • Kit Belleu

    А вообще ЛАФ там где деньги молоток,вот только организовать работу клуба своего,вот здесь он дитя.Вообще странная у него логика,он думает,что своими аналитические способности он с любым делом справится.Но жизнь не так проста и поэтому он не берется что то делать по электричеству или по медицине,а приглашает хороших спецов из хороших фирм,а не пообъявлению в интернете или на столбе.Вот почему с клубом так,в чем фишка или не дают и здесь не только говорить,но и застовляют делать не в угоду клубу и себе. Получается,что у нас и миллиардеры люди не свободные,а ......

    14.09.2021

  • Kit Belleu

    Инвестиции в футбол,но это не благотворительность.Просто платить,это мало что даст,от количества денег мозгов больше не станет.Вот в учебу это правильно,приглашать специалистов обучать и читать лекции это тоже правильно,приглашать на работу зарубежных детских тренеров это тоже правильно. Но для этого денег и у РФС достаточно.А так это потеря денег в бюджете страны и еще кое что. Пример: Человек содержит школу,академию,получает деньги или льготу в налогообложении,так как сам в себя инвестирует ,а после продает игроков и на этом зарабатывает деньги.Гениально.Не плохой бизнес и главное без убытков.Результат будет сомнителен,так как во главе всего стоят деньги. Система будет работать как и работает.Школы Москвы и Питера это одна цена и по игрокам так же ,академии это другая и по амплуа игроков так же.Ни чего не поменяется в подготовке,а вот бизнес станет как миннимум безубыточный.

    14.09.2021

  • Дима Питерский

    "Александр Дюков — о лимите на легионеров: «Наш президент все понимает»" А что комментарии-то закрыли? Очкуете? Нашему президенту плевать на клубы. Ему важно, чтобы сборная хорошо играла. А то, что многие клубы против лимита - это тлен.

    14.09.2021

  • Соломон Кац

    Самое интересное предложение Федуна - это заменить Дюкова на Зарему.

    14.09.2021