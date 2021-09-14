Александр Дюков: «Федун высказал ряд интересных предложений на заседании попечительского совета РФС»
Президент РФС Александр Дюков рассказал о заседании попечительского совета организации.
«Было рассмотрено несколько вопросов. Например, стимулирование частных инвестиций в футбол. Заседание посетил Леонид Арнольдович Федун, который высказал ряд интересных предложений. Часть из них будут проработаны», — сказал Дюков.
Глава РФС также добавил: «Если их удастся реализовать, то получится привлечь инвестиции в футбол, в том числе найти дополнительные деньги для оплаты работы наших детских тренеров. Также рассматривался вопрос реализации стратегии до 2030 года и ряд других важных вопросов».
Очередное заседание попечительного совета РФС прошло во вторник, 14 сентября.
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Kit Belleu
Тогда начните и Вы так же жить.
14.09.2021
kvadrocopter
Ленин и сейчас живее всех живых...
14.09.2021
Kit Belleu
Какая революция,о чем Вы,не надо нам ее.Просто как при крепостном праве,когда крепостные были не только крестьяне,но и баяре.В те дремучие времена, разрешалось поехать за границу только с разрешения самого...И не надо упоминать Ленина и итд,здесь все было гораздо хуже.
14.09.2021
kvadrocopter
Тайны мадридского, простите питерского дворца, Федун не может рассказать про предложения, потому что могут бизнес отжать, этот тип не хочет...прям революционная ситуация...все по Ленину...
14.09.2021
Kit Belleu
А вообще ЛАФ там где деньги молоток,вот только организовать работу клуба своего,вот здесь он дитя.Вообще странная у него логика,он думает,что своими аналитические способности он с любым делом справится.Но жизнь не так проста и поэтому он не берется что то делать по электричеству или по медицине,а приглашает хороших спецов из хороших фирм,а не пообъявлению в интернете или на столбе.Вот почему с клубом так,в чем фишка или не дают и здесь не только говорить,но и застовляют делать не в угоду клубу и себе. Получается,что у нас и миллиардеры люди не свободные,а ......
14.09.2021
Kit Belleu
Инвестиции в футбол,но это не благотворительность.Просто платить,это мало что даст,от количества денег мозгов больше не станет.Вот в учебу это правильно,приглашать специалистов обучать и читать лекции это тоже правильно,приглашать на работу зарубежных детских тренеров это тоже правильно. Но для этого денег и у РФС достаточно.А так это потеря денег в бюджете страны и еще кое что. Пример: Человек содержит школу,академию,получает деньги или льготу в налогообложении,так как сам в себя инвестирует ,а после продает игроков и на этом зарабатывает деньги.Гениально.Не плохой бизнес и главное без убытков.Результат будет сомнителен,так как во главе всего стоят деньги. Система будет работать как и работает.Школы Москвы и Питера это одна цена и по игрокам так же ,академии это другая и по амплуа игроков так же.Ни чего не поменяется в подготовке,а вот бизнес станет как миннимум безубыточный.
14.09.2021
Дима Питерский
"Александр Дюков — о лимите на легионеров: «Наш президент все понимает»" А что комментарии-то закрыли? Очкуете? Нашему президенту плевать на клубы. Ему важно, чтобы сборная хорошо играла. А то, что многие клубы против лимита - это тлен.
14.09.2021
Соломон Кац
Самое интересное предложение Федуна - это заменить Дюкова на Зарему.
14.09.2021