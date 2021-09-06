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Черчесов рассказал, есть ли у него мысли о возвращении к работе

17:24
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России на Евро-2020 Станислав Черчесов сообщил о своих ближайших планах в эфире программы «Итальянский сериал с Кудиновым», которая вышла в понедельник на YouTube-канале «СЭ».

— Как давно находитесь в Австрии? Когда вернетесь в Москву? — вопрос Черчесову.

— Уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» (15 сентября на «Открытие Банк Арене». — Прим. Г. К.) — позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более, есть такая возможность.

— А есть сейчас мысли о возращении к работе — или вам так хорошо в Инсбруке, что пока об этом не думаете?

— Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет.

— Что сейчас представляет собой клуб из Инсбрука?

— Несколько лет он выступает во второй лиге. В прошлом сезоне был шанс выйти в первую австрийскую бундеслигу, но, к сожалению, команда его упустила. Здесь по-настоящему футбольный город — жаль, что его представитель сейчас не в высшем дивизионе.

— Какие у вас самые яркие воспоминания от игры здесь?

— Конечно, в первую очередь три чемпионства — одно мы взяли еще на старом стадионе, два уже на новом, в закладке первого камня которого я участвовал. Еврокубки, где побеждали «Фиорентину», «Штутгарт». Словом, много чего хорошего тут происходило.

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Георгий Кудинов все материалы автора

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