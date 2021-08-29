Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Участник матча «Балтика-М» — «Красная Звезда» рассказал подробности смерти вратаря Шишмарева

00:13

Футболист молодежной команды «Балтики» на условиях анонимности рассказал «СЭ» о том, как погиб вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев.

«Скорая помощь, сделали все что смогли. Был игровой момент, шел прострел, произошел стык — и все. Я находился в пятнадцати метрах от момента, до конца не видел ничего. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они что могли сделали. Затем уже приехала реанимация. Я после этой ситуации, абстрагировался подальше, от трагического случая, я не стоял рядом перед ним. С одноклубниками на эту тему, мы еще не общались. Все разъехались», — сказал участник трагического матча «Балтика-2» «Красная Звезда» в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

В субботу в Калининграде во время тренировочного матча погиб голкипер команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис 0
Реал 1
2-й тайм

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/local/news/vratar-krasnoy-zvezdy-pogib-posle-stolknoveniya-s-napadayuschim-vo-vremya-trenirovochnogo-futbolnogo-matcha-1829176/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Стали известны подробности гибели футболиста во время матча
Великобритания завершила операцию по эвакуации граждан из Афганистана
Почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее — приметы
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд