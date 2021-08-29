Участник матча «Балтика-М» — «Красная Звезда» рассказал подробности смерти вратаря Шишмарева
Футболист молодежной команды «Балтики» на условиях анонимности рассказал «СЭ» о том, как погиб вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев.
«Скорая помощь, сделали все что смогли. Был игровой момент, шел прострел, произошел стык — и все. Я находился в пятнадцати метрах от момента, до конца не видел ничего. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они что могли сделали. Затем уже приехала реанимация. Я после этой ситуации, абстрагировался подальше, от трагического случая, я не стоял рядом перед ним. С одноклубниками на эту тему, мы еще не общались. Все разъехались», — сказал участник трагического матча «Балтика-2» «Красная Звезда» в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
В субботу в Калининграде во время тренировочного матча погиб голкипер команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/local/news/vratar-krasnoy-zvezdy-pogib-posle-stolknoveniya-s-napadayuschim-vo-vremya-trenirovochnogo-futbolnogo-matcha-1829176/
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