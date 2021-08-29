Футболист молодежной команды «Балтики» на условиях анонимности рассказал «СЭ» о том, как погиб вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев.

«Скорая помощь, сделали все что смогли. Был игровой момент, шел прострел, произошел стык — и все. Я находился в пятнадцати метрах от момента, до конца не видел ничего. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они что могли сделали. Затем уже приехала реанимация. Я после этой ситуации, абстрагировался подальше, от трагического случая, я не стоял рядом перед ним. С одноклубниками на эту тему, мы еще не общались. Все разъехались», — сказал участник трагического матча «Балтика-2» «Красная Звезда» в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

В субботу в Калининграде во время тренировочного матча погиб голкипер команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев.