Глава Калининградской Федерации футбола рассказал о подробностях инцидента с погибшем вратарем «Красной Звезды»

Глава Калининградской Федерации футбола Александр Гвардис в разговоре с «СЭ» поделился подробностями инцидента с вратарем «Красной Звезды». Александр Шишмарев скончался во время футбольного матча.

«Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течении 15-25 минут после вызова.

Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное», — сказал Гвардис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Александр Шишмарев погиб в день смерти другого вратаря. Ровно 20 лет назад из-за похожей ситуации умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун.