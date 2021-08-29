Глава Калининградской Федерации футбола рассказал о подробностях инцидента с погибшем вратарем «Красной Звезды»
Глава Калининградской Федерации футбола Александр Гвардис в разговоре с «СЭ» поделился подробностями инцидента с вратарем «Красной Звезды». Александр Шишмарев скончался во время футбольного матча.
«Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течении 15-25 минут после вызова.
Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное», — сказал Гвардис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Александр Шишмарев погиб в день смерти другого вратаря. Ровно 20 лет назад из-за похожей ситуации умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/local/news/vratar-krasnoy-zvezdy-pogib-posle-stolknoveniya-s-napadayuschim-vo-vremya-trenirovochnogo-futbolnogo-matcha-1829176/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю