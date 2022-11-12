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«У своих ворот»

12 ноября, 22:59

Стали известны победители финального этапа «Стальной воли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Соревнования «Стальная воля».
Фото РФС.

12 ноября завершился финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностям здоровья «Стальная воля».

Участие в турнире приняли 600 человек из 26 регионов России — 5 аккредитованных Минспортом федераций лиц с ограниченными возможностями здоровья, 6 нозологий в трех категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет.

Результаты соревнований

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши)

1 место — г. Москва;
2 место — Свердловская область;
3 место — г. Санкт-Петербург;
4 место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Валерий Ноздрачёв.

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины)

1 место — Московская область;
2 место — Свердловская область;
3 место — Рязанская область;
4 место — «Спартанец», Московская область;
5 место — г. Сочи;
Лучший игрок — Ле Ба Дат;

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)

1 место — Владимирская область;
2 место — республика Марий Эл;
3 место — Свердловская область;
Лучший игрок — Никита Поляков.

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (Мужчины)

1 место — Свердловская область;
2 место — Кировская область;
3 место — Владимирская область;
4 место — Республика Марий Эл;
5 место — г. Санкт-Петербург;
6 место — Московская область;
Лучший игрок — Вячеслав Марышев.

Футбол среди людей с синдромом Дауна

1 место — г. Санкт-Петербург;
2 место — Красноярский край;
3 место — г. Москва;
4 место — Воронежская область;
5 место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Иван Ясточкин.

Футбол ампутантов

1 место — Алтайский край;
2 место — РСО Алания;
3 место — Чеченская Республика;
4 место — г. Москва;
5 место — Республика Дагестан;
6 место — Нижегородская область;
Лучший игрок — Дмитрий Удалов.

Футбол глухих (женщины)

1 место — Свердловская область;
2 место — Астраханская область;
3 место — Челябинская область;
Лучший игрок — Марина Михайлова.

Футбол глухих (юноши)

1 место — г. Москва;
2 место — Свердловская область;
3 место — Самарская область;
Лучший игрок — Даниил Кадын.

Футбол глухих (мужчины)

1 место — Самарская область;
2 место — Свердловская область;
3 место — г. Москва;
4 место — Воронежская область;
5 место — Ульяновская область;
6 место — г. Новороссийск;
7 место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Эльдар Хамзин.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (женщины)

1 место — Республика Дагестан;
2 место — г. Москва;
3 место — Республика Марий Эл;
4 место — Липецкая область;
Лучший игрок — Зульфият Магомедова.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (мужчины)

1 место — Московская область;
2 место — г. Москва;
3 место — Республика Марий Эл;
4 место — г. Новороссийск;
5 место — Республика Беларусь;
6 место — г. Армавир;
7 место — Республика Дагестан;
Лучший игрок — Денис Егоров.

Футбол на электроколясках

1 место — «Паралимпик Ладога» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область;
2 место — Scorpions, г. Москва;
3 место — Red Star, г. Омск;
4 место — «Шаг вперед», г. Нижний Тагил;
5 место — «Пара Атлант», г. Ленинск;
6 место — «Алга», г. Казань;
7-8 место — «Донские ястребы», г. Ростов-на-Дону;
7-8 место — г. Сочи;
Лучший игрок — Евгений Вергун.

Источник: https://rfs.ru/news/217087

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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1.68

13%

1.53
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