Стали известны победители финального этапа «Стальной воли»
12 ноября завершился финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностям здоровья «Стальная воля».
Участие в турнире приняли 600 человек из 26 регионов России — 5 аккредитованных Минспортом федераций лиц с ограниченными возможностями здоровья, 6 нозологий в трех категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет.
Результаты соревнований
Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши)
1 место — г. Москва;
2 место — Свердловская область;
3 место — г. Санкт-Петербург;
4 место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Валерий Ноздрачёв.
Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины)
1 место — Московская область;
2 место — Свердловская область;
3 место — Рязанская область;
4 место — «Спартанец», Московская область;
5 место — г. Сочи;
Лучший игрок — Ле Ба Дат;
Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)
1 место — Владимирская область;
2 место — республика Марий Эл;
3 место — Свердловская область;
Лучший игрок — Никита Поляков.
Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (Мужчины)
1 место — Свердловская область;
2 место — Кировская область;
3 место — Владимирская область;
4 место — Республика Марий Эл;
5 место — г. Санкт-Петербург;
6 место — Московская область;
Лучший игрок — Вячеслав Марышев.
Футбол среди людей с синдромом Дауна
1 место — г. Санкт-Петербург;
2 место — Красноярский край;
3 место — г. Москва;
4 место — Воронежская область;
5 место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Иван Ясточкин.
Футбол ампутантов
1 место — Алтайский край;
2 место — РСО Алания;
3 место — Чеченская Республика;
4 место — г. Москва;
5 место — Республика Дагестан;
6 место — Нижегородская область;
Лучший игрок — Дмитрий Удалов.
Футбол глухих (женщины)
1 место — Свердловская область;
2 место — Астраханская область;
3 место — Челябинская область;
Лучший игрок — Марина Михайлова.
Футбол глухих (юноши)
1 место — г. Москва;
2 место — Свердловская область;
3 место — Самарская область;
Лучший игрок — Даниил Кадын.
Футбол глухих (мужчины)
1 место — Самарская область;
2 место — Свердловская область;
3 место — г. Москва;
4 место — Воронежская область;
5 место — Ульяновская область;
6 место — г. Новороссийск;
7 место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Эльдар Хамзин.
Мини-футбол B1 — футбол слепых (женщины)
1 место — Республика Дагестан;
2 место — г. Москва;
3 место — Республика Марий Эл;
4 место — Липецкая область;
Лучший игрок — Зульфият Магомедова.
Мини-футбол B1 — футбол слепых (мужчины)
1 место — Московская область;
2 место — г. Москва;
3 место — Республика Марий Эл;
4 место — г. Новороссийск;
5 место — Республика Беларусь;
6 место — г. Армавир;
7 место — Республика Дагестан;
Лучший игрок — Денис Егоров.
Футбол на электроколясках
1 место — «Паралимпик Ладога» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область;
2 место — Scorpions, г. Москва;
3 место — Red Star, г. Омск;
4 место — «Шаг вперед», г. Нижний Тагил;
5 место — «Пара Атлант», г. Ленинск;
6 место — «Алга», г. Казань;
7-8 место — «Донские ястребы», г. Ростов-на-Дону;
7-8 место — г. Сочи;
Лучший игрок — Евгений Вергун.