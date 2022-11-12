Стали известны победители финального этапа «Стальной воли»

12 ноября завершился финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностям здоровья «Стальная воля».

Участие в турнире приняли 600 человек из 26 регионов России — 5 аккредитованных Минспортом федераций лиц с ограниченными возможностями здоровья, 6 нозологий в трех категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет.

Результаты соревнований

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши)

1 место — г. Москва;

2 место — Свердловская область;

3 место — г. Санкт-Петербург;

4 место — Республика Удмуртия;

Лучший игрок — Валерий Ноздрачёв.

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины)

1 место — Московская область;

2 место — Свердловская область;

3 место — Рязанская область;

4 место — «Спартанец», Московская область;

5 место — г. Сочи;

Лучший игрок — Ле Ба Дат;

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)

1 место — Владимирская область;

2 место — республика Марий Эл;

3 место — Свердловская область;

Лучший игрок — Никита Поляков.

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (Мужчины)

1 место — Свердловская область;

2 место — Кировская область;

3 место — Владимирская область;

4 место — Республика Марий Эл;

5 место — г. Санкт-Петербург;

6 место — Московская область;

Лучший игрок — Вячеслав Марышев.

Футбол среди людей с синдромом Дауна

1 место — г. Санкт-Петербург;

2 место — Красноярский край;

3 место — г. Москва;

4 место — Воронежская область;

5 место — Республика Удмуртия;

Лучший игрок — Иван Ясточкин.

Футбол ампутантов

1 место — Алтайский край;

2 место — РСО Алания;

3 место — Чеченская Республика;

4 место — г. Москва;

5 место — Республика Дагестан;

6 место — Нижегородская область;

Лучший игрок — Дмитрий Удалов.

Футбол глухих (женщины)

1 место — Свердловская область;

2 место — Астраханская область;

3 место — Челябинская область;

Лучший игрок — Марина Михайлова.

Футбол глухих (юноши)

1 место — г. Москва;

2 место — Свердловская область;

3 место — Самарская область;

Лучший игрок — Даниил Кадын.

Футбол глухих (мужчины)

1 место — Самарская область;

2 место — Свердловская область;

3 место — г. Москва;

4 место — Воронежская область;

5 место — Ульяновская область;

6 место — г. Новороссийск;

7 место — Республика Удмуртия;

Лучший игрок — Эльдар Хамзин.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (женщины)

1 место — Республика Дагестан;

2 место — г. Москва;

3 место — Республика Марий Эл;

4 место — Липецкая область;

Лучший игрок — Зульфият Магомедова.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (мужчины)

1 место — Московская область;

2 место — г. Москва;

3 место — Республика Марий Эл;

4 место — г. Новороссийск;

5 место — Республика Беларусь;

6 место — г. Армавир;

7 место — Республика Дагестан;

Лучший игрок — Денис Егоров.

Футбол на электроколясках

1 место — «Паралимпик Ладога» г. Санкт-Петербург и Ленинградская область;

2 место — Scorpions, г. Москва;

3 место — Red Star, г. Омск;

4 место — «Шаг вперед», г. Нижний Тагил;

5 место — «Пара Атлант», г. Ленинск;

6 место — «Алга», г. Казань;

7-8 место — «Донские ястребы», г. Ростов-на-Дону;

7-8 место — г. Сочи;

Лучший игрок — Евгений Вергун.