В Крыму заявили, что чемпионат по футболу продолжается в штатном режиме

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что чемпионат Крыма по футболу продолжается в штатном режиме и без изменений.

«У нас все в штатном режиме, никаких изменений. Чемпионат продолжается. Мы стали чемпионами за три тура до окончания чемпионата. Поздравляйте нас! У нас следующий тур начинается в эти выходные. Мы чемпионы, но в очередной раз никуда не попадаем, никуда не поднимаемся. Никаких спортивных движений нет. В России есть движение от низших лиг к высших. Должно быть развитие нашего футбола», — сказал Чалый «СЭ».

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.