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«У своих ворот»

11 ноября, 16:32

В Крыму заявили, что чемпионат по футболу продолжается в штатном режиме

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что чемпионат Крыма по футболу продолжается в штатном режиме и без изменений.

«У нас все в штатном режиме, никаких изменений. Чемпионат продолжается. Мы стали чемпионами за три тура до окончания чемпионата. Поздравляйте нас! У нас следующий тур начинается в эти выходные. Мы чемпионы, но в очередной раз никуда не попадаем, никуда не поднимаемся. Никаких спортивных движений нет. В России есть движение от низших лиг к высших. Должно быть развитие нашего футбола», — сказал Чалый «СЭ».

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

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Обе забьют - да

22%

1.68

13%

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Ювентус
Лацио

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П1

21%

2.05

Х2

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⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
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1.88

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2
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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