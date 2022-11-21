ФК «Рубин Ялта» завоевал серебряные медали в Крымской премьер-лиге

20 ноября состоялся 13-й тур Премьер-лиги Крымского футбольного союза, в рамках которого футбольный клуб «Рубин Ялта» обыграл на домашнем стадионе ФК «Океан» (Керчь) со счетом 3:1 и за тур до финиша первенства гарантировал себе серебряные медали.

Рубиновые уверенно прошли турнирную дистанцию, уступив лишь дважды действующему чемпиону ФК «Севастополь», так же досрочно оформившему первое место.

Чемпионат завершится 26 ноября, а 30 ноября состоится финал Кубка Крымского футбольного союза, в котором ФК «Рубин Ялта» встретится с симферопольской «Таврией».