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«У своих ворот»

Сегодня, 13:07

ФК «Рубин Ялта» завоевал серебряные медали в Крымской премьер-лиге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футболисты ФК «Рубин Ялта».
Фото ФК «Рубин Ялта»

20 ноября состоялся 13-й тур Премьер-лиги Крымского футбольного союза, в рамках которого футбольный клуб «Рубин Ялта» обыграл на домашнем стадионе ФК «Океан» (Керчь) со счетом 3:1 и за тур до финиша первенства гарантировал себе серебряные медали.

Рубиновые уверенно прошли турнирную дистанцию, уступив лишь дважды действующему чемпиону ФК «Севастополь», так же досрочно оформившему первое место.

Чемпионат завершится 26 ноября, а 30 ноября состоится финал Кубка Крымского футбольного союза, в котором ФК «Рубин Ялта» встретится с симферопольской «Таврией».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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