Слуцкий и Дзюба сыграли в интеллектуальный квиз. До победы не хватило всего 9 очков

Слуцкий и Дзюба сыграли в интеллектуальный квиз

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-нападающий «Зенита» и «Спартака» Артем Дзюба приняли участие в интеллектуальной игре «Квиз, плиз!» в Казани.

Их команда, которая называлась FCRK, заняла пятое место, набрав 46 очков. Победителем стал коллектив «Подворотнетуда», у которого 55 баллов.

Напомним, во вторник, 12 июля, «СЭ» сообщил, что Дзюба прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба. Сейчас форвард без команды.