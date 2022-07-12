Гаджи Гаджиев заявил, что создание «Чемпионата Содружества» не противоречит нормам УЕФА и ФИФА

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о предложении создать «Чемпионат Содружества».

«Моя гражданская позиция такова: я за то, чтобы подобный турнир был и наши команды принимали в нем участие. Однако руководство РФС должно решать, насколько это помешает возвращению России на чемпионаты мира и Европы. Так или иначе у нас остались связи с ФИФА и УЕФА. Несмотря на санкции, все равно русский язык получил статус официального. С работниками личные контакты сохраняются. И консультации с ними наверняка будут. Недавно разговаривали с Курбаном Бердыевым, который возглавил иранский «Трактор», о товарищеских матчах. Но даже этот момент нужно согласовывать с РФС. Как наша федерация скажет, так и сделаем», — заявил RT специалист.

Также Гаджиев обратил внимание, что подобный турнир нисколько не противоречит юридическим нормам ФИФА и УЕФА, однако сегодня международные федерации не всегда на них опираются.

«Все санкции — это политические решения, и вызваны они давлением, которое оказывают недружественные страны. Поэтому сейчас сложно ответить, какая будет реакция», — заключил тренер.

Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР — «Чемпионат Содружества».