Самедов и Павлюченко собрали нереальный аншлаг в матче любительской лиги. Фото
Ногинское «Знамя» в матче 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья разгромило подольский «Витязь» со счетом 3:0.
Встреча состоялась на стадионе «Автомобилист» при полном аншлаге. Встречу посетили порядка 4 тысяч фанатов. При этом арена вмещает всего 2 тысячи зрителей. Люди просто стояли около поля.
Напомним, что на днях в «Знамя» перешел экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов. Также там выступают экс-спартаковцы Роман Павлюченко и Александр Шешуков?.
Голы забили Дмитрий Савин, Сергей Поповицкий и Павлюченко.
More than 4000 fans attended FC Znamya Noginsk today and seen Pavlyuchenko & Samedov for free! Lack of seats, people stood near pitch! ? Russian 4th division has turned to something different! pic.twitter.com/NO1W7cFNgu— Russian Non-League Football (@RUSNLF) September 7, 2019