РФС заключил соглашение о развитии футбола в Кировской области

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Кировской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает 6 апреля официальный сайт РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

5 апреля РФС заключил аналогичное соглашение о развитии футбола в Самарской области, 2 апреля — в Смоленской и Липецкой областях.