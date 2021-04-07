Кокорин о комике Щербакове: «Ему веры нет? Точно фуфлыжник?»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прокомментировал высказывание бывшего главы пресс-службы «Анжи» Мурада Латипова.

Латипов возмутился словами комика Алексея Щербакова, который в одном из выпусков Youtube-шоу «Что было дальше?» оскорбил футболистов.

«Пожалуйста, не говорите мне, что это всего лишь шутка и можно пропустить мимо ушей. Есть много достойнейших футболистов, для которых это оскорбление, а этот фуфлыжник такими словами бросается. Пусть про бойцов скажет такое же, чертила. Это все от вседозволенности и безнаказанности», — написал Латипов в Instagram.

После этого его слова прокомментировал Кокорин, который знаком с Латиповым.

«Мурад, брат, получается, ему веры нет? Точно фуфлыжник?» — написал Кокорин.

«Могу обосновать, на любой сходке», — ответил Латипов.

«Ясность полная. Посмотрим, что скажут старшие братья», — ответил форвард.