Кокорин о комике Щербакове: «Ему веры нет? Точно фуфлыжник?»
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прокомментировал высказывание бывшего главы пресс-службы «Анжи» Мурада Латипова.
Латипов возмутился словами комика Алексея Щербакова, который в одном из выпусков Youtube-шоу «Что было дальше?» оскорбил футболистов.
«Пожалуйста, не говорите мне, что это всего лишь шутка и можно пропустить мимо ушей. Есть много достойнейших футболистов, для которых это оскорбление, а этот фуфлыжник такими словами бросается. Пусть про бойцов скажет такое же, чертила. Это все от вседозволенности и безнаказанности», — написал Латипов в Instagram.
После этого его слова прокомментировал Кокорин, который знаком с Латиповым.
«Мурад, брат, получается, ему веры нет? Точно фуфлыжник?» — написал Кокорин.
«Могу обосновать, на любой сходке», — ответил Латипов.
«Ясность полная. Посмотрим, что скажут старшие братья», — ответил форвард.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CNXrrkAFeDN/?igshid=1daytnng1tksk
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