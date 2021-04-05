Во вторник пройдет прощание с погибшим футболистом «Знамени Труда»

Прощание с 18-летним футболистом молодежного состава клуба «Знамя Труда» Никитой Сидоровым пройдет во вторник в Орехово-Зуеве, информирует Instagram подмосковного клуба.

«Завтра, 6 апреля, в 10:00 утра в храме Петра и Февронии в Орехово-Зуеве пройдёт прощание с воспитанником ФК «Знамя Труда» Никитой Сидоровым», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла вчера, 4 апреля. Никита Сидоров вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание. На поле к футболисту тут же выбежали тренер и врач. Затем подъехали медики и реанимобиль. Помочь футболисту не смогли — он умер.

Предварительная причина смерти — аневризма сосудов мозга. Официального заключения пока нет.

Отметим, что храм в Орехово-Зуеве построен в память о гибели футболистов «Знамя Труда» в автокатастрофе в 2004 году.