РФС протестировал молодых арбитров на знание английского языка

Российский футбольный союз провел тестирование участников программы «Таланты и наставники» на знание английского языка, сообщает сайт РФС.

Благодаря сотрудничеству EF English First и Академии РФС уровень владения языком был определен у 180 молодых судей.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи акцентировал внимание на важности английского языка для арбитров.

«Английский язык очень важен в работе арбитра, ведь судьи на поле общаются с легионерами, в их задачи также входит пояснение того или иного судейского решения. И чем раньше начнется обучение английскому языку, тем лучше, — цитирует Кашшаи сайт РФС. — Сейчас, после проведенного тестирования, мы понимаем уровень знаний каждого участника программы «Таланты и наставники». Нам предстоит много работы в этом направлении, а по прошествии года обучения будет возможность оценить прогресс каждого участника».