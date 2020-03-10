РФС И РУСАДА вводят дополнительное тестирование кандидатов в сборные команды России

Российский футбольный союз продолжает системную работу по профилактике нарушений антидопинговых правил, информирует сайт организации. В рамках подписанного в 2019 году соглашения с национальным антидопинговым агентством РУСАДА ведется интенсивное взаимодействие в области противодействия допингу в российском футболе.

С учетом плотного графика соревнований и желания усилить контроль РФС обратился в РУСАДА с инициативой о тестировании всех кандидатов в сборные команды России. В рамках проверки знаний, помимо обязательных тестов, будет проведено более сорока дополнительных. Программа дополнительного тестирования кандидатов стартовала перед началом весенней части чемпионата России по футболу.

Таким образом, Российский футбольный союз вошел в число ведущих европейских спортивных федераций, по собственной инициативе присоединившихся к программе добровольного тестирования.