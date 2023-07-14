Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 00:06

Последний министр спорта СССР Русак: «Вся футбольная сборная перед ЧМ-1986 проголосовала за Лобановского. И Малофеева сняли»

Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Малофеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший председатель Госкомспорта СССР Николай Русак в интервью «СЭ» рассказал, как Валерий Лобановский стал главным тренером футбольной сборной перед ЧМ-1986. На том турнире советская сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Бельгии.

— Началось все с того, что перед самым чемпионатом мира команда СССР проводила сбор в Тбилиси. Вы поехали туда лично — и увиденное ужаснуло. Так что это было?

— Было поручение Грамова: «Съезди, Николай Иванович, на сбор. Посмотри, чем они там занимаются». А все почему?

— Почему?

— Потому что давление шло с Украины! От Лобановского!

— Чтоб Малофеева сняли — и Лобановский вез сборную на чемпионат мира?

— В той сборной восемь человек — из киевского «Динамо». Естественно, они за то, чтоб Лобановский стал главным тренером. Но это еще не вся команда. Сейчас скажу вам то, что никогда не говорил прежде. Я ведь прямо там, в Тбилиси, собрал ребят. Без тренеров. Спросил: «Говорите открыто, хочу узнать ваше мнение — кто должен быть главным тренером?»

— Результат?

— Все проголосовали за Лобановского! Вся сборная СССР!

— Ничего себе. Ни один минский парень не проголосовал за Малофеева? На том сборе вроде были Боровский, Кондратьев, Алейников, Гоцманов...

— Никто!

— Я потрясен.

— Вот и меня это потрясло! Думаю: как же такое может быть?! Ну как?

Русак занимал должность главы Госкомспорта в 1989-1991 годах, а до этого был заместителем председателя комитета.

Николай Русак и&nbsp;Валерий Лобановский. «Перед Сеулом подошел Лобановский: «Если сборную на Олимпиаду повезу я — станем чемпионом»
Сборная СССР по футболу
Валерий Лобановский
Эдуард Малофеев
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Монако» Головин сыграл за футбольную команду Калтана

Последний министр спорта СССР Русак: «Отстоял Бышовца перед Олимпиадой-88. Лобановский давил и хотел на его место»
Новости
RSS RSS
Все новости