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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Почему РФС решил ликвидировать Академию тренерского мастерства?

21:18
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В повестке дня завтрашнего заседания Исполкома РФС в разделе «стратегические вопросы» под четвертым пунктом указано следующее: «о ликвидации Академии тренерского мастерства». За комментарием «СЭ» обратился к техническому директору РФС Андрею Лексакову.

«Ничего не случилось, — говорит Лексаков. — Ликвидация идет в плановом порядке. РФС — единственный учредитель Академии тренерского мастерства. Сейчас создано новое структурное подразделение — Академия РФС, в которой будут обучаться специалисты всех категорий, в том числе и тренеры. И набор на категории А и Pro уже осуществлен. Так что все идет в рабочем порядке. То есть прежняя организация ликвидируется, а создается новое юридическое лицо. Теперь все обучение на лицензии УЕФА будет сосредоточено в Академии РФС. Я остаюсь, курирую курсы A и PRO».

(Виталий Айрапетов)

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