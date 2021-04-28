Кубок легенд имени Константина Еременко пройдет в сентябре в Москве

В сентябре 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в спорткомплексе «Лужники» состоится ежегодный международный футбольный турнир ветеранов (старше 35 лет) «Кубок легенд имени Константина Еременко», сообщает пресс-служба турнира.

Первый такой турнир прошел в 2009 году в ледовом дворце «Мегаспорт», с 2010-го он проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд присвоили имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко.

C 2020 года в турнире принимают участие семь национальных команд и сборная звезд. Методом жеребьевки они делятся на две группы, после группового этапа проходит четыре игры, в которых определяют обладателей призовых мест.

Каждая команда состоит из пяти полевых игроков и вратаря. Чтобы игра была более зрелищной и динамичной, поединки ведутся с использованием бортов, исключающих ауты.