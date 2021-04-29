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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

РФС запустит межрегиональные лиги ЮФЛ на Дальнем Востоке и в Северо-Западном регионе

17:46
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Российский футбольный союз (РФС) в мае запустит межрегиональные лиги ЮФЛ на Дальнем Востоке и Северо-Западе.

«Юношеская футбольная лига уже в первом сезона показала свою эффективность. Несколько игроков, которые в прошлом году заявили о себе в ЮФЛ, уже выступают в Российской Премьер-Лиги. Например, Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Данила Сухомлинов. Теперь мы приступаем к масштабированию проекта. Регулярную игровую практику получат порядка 500 футболистов из самых западных и восточных регионов нашей страны. Уверен, что среди них много талантливых игроков, которым региональная ЮФЛ поможет дорасти до клубов РПЛ и сборной России», — приводи слова президента РФС Александра Дюкова официальный сайт организации.

На Дальнем Востоке в ЮФЛ будут играть футбольные академии из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Южно-Сахалинска, Якутска, Петропавловска-Камчатского и Белогорска.

В Северо-Западном регионе участие примут школы из Калининграда, Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Ленинградской области, Петрозаводска, Мончегорска, Сыктывкара и Котласа.

В первом сезоне в первенстве сыграют игроки преимущественно 2006 года рождения. Матчи пройдут с мая по октябрь.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213554

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