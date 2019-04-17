Невероятный гол Пиняева с углового в ворота "Спартака". Видео

14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев забил гол с углового в матче полуфинала первенства России среди команд 2004 года рождения против "Спартака" (3:0). Спортсмен опубликовал в своем Инстаграме видео этого момента.

Ранее Пиняев находился на стажировке в "Манчестер Юнайтед". В прошлом году форвард также уезжал на недельную стажировку в стан "красных дьяволов".

Отметим, что Пиняев внесен в заявку команды для участия в первенстве Олимп-ФНЛ. На данный момент форвард – самый молодой футболист из числа заявленных за российские профессиональные клубы. Пиняев имеет возможность выступать и в ПФЛ за "Чертаново-2".