Соболев о дебюте своей команды на МКС: «Я кайфанул»

Нападающий «Спартака» и владелец медийной команды «Бей Беги» Александр Соболев в разговоре с «СЭ» рассказал о ничей (1:1) с 2Drots в первом туре Московского кубка селебрити (МКС).

— Мы были сильнее, считаю, что они отскочили. В первом тайме мы по штангам были, во втором очень много моментов. Я кайфанул. Когда ехал сюда, думал, что буду сдержанным, но это нереально. Чувствую себя здесь больше болельщиком. Это очень круто, мне понравилось! Жалко, что болельщиков сегодня не было (первый тур прошел без зрителей из-за организационных проблем — «СЭ»).

В четверг, 4 августа, клуб Соболева и защитника «Спартака» Георгия Джикии «Бей Беги» сыграл вничью с 2Drots на МКС со счетом 1:1. В группе с «Бей Беги» и 2Drots также находится «Амкал».