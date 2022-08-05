Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с «СЭ» высказался о ничей (1:1) команды «Бей Беги» с «2Drots» в первом туре Московского кубка селебрити (МКС).

«После вчерашнего матча остались только положительные эмоции. Игрушка получилась очень интересной. Единственное жаль, что матч прошел без болельщиков. «2Drots» не удивили. Я понимал, что они из себя представляют. У них была слабая физическая подготовка, но это их проблемы, у них свой процесс. Мы создали множество моментов, но реализация хромала. Должны были выигрывать вчера. Можно сказать, что «2Drots» отскочили. Если будем продолжать играть так же — выиграем МКС. Если смотреть по игре, «Бейбеги» — один из фаворитов турнира», — сказал Ещенко «СЭ».

В четверг, 4 августа, клуб Соболева и защитника «Спартака» Георгия Джикии «Бей Беги» сыграл вничью с «2Drots» на МКС со счетом 1:1. В группе с «Бей Беги» и «2Drots» также находится «Амкал».