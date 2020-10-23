Молодежка «Краснодара» разгромила «Тамбов», «Спартак» не смог переиграть «Ахмат»
В матчах 7-го тура молодежного первенства России «Краснодар» разгромил «Тамбов» (5:1), а «Спартак» на выезде сыграл в нулевую ничью с «Ахматом». Дублем в составе молодежки «быков» отличился Олег Ознобихин.
Молодежные команды
7-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:0
Судья: Головко (Волгоград).
23 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 5:1 (2:1)
Голы: Шурлов, 3 (0:1). Губжоков, 10 — с пенальти (1:1). Берснев, 41 (2:1). Ознобихин, 51 (3:1). Фурин, 79 (4:1). Ознобихин, 90 (5:1).
Судья: Танашев (Нальчик).
23 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.