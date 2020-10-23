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Молодежка «Краснодара» разгромила «Тамбов», «Спартак» не смог переиграть «Ахмат»

17:38

В матчах 7-го тура молодежного первенства России «Краснодар» разгромил «Тамбов» (5:1), а «Спартак» на выезде сыграл в нулевую ничью с «Ахматом». Дублем в составе молодежки «быков» отличился Олег Ознобихин.

Молодежные команды
7-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:0

Судья: Головко (Волгоград).

23 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 5:1 (2:1)

Голы: Шурлов, 3 (0:1). Губжоков, 10 — с пенальти (1:1). Берснев, 41 (2:1). Ознобихин, 51 (3:1). Фурин, 79 (4:1). Ознобихин, 90 (5:1).

Судья: Танашев (Нальчик).

23 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«У своих ворот»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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