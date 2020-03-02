Мэр Москвы сообщил о госпитализации родственников и знакомых заболевшего коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о заражении россиянина коронавирусом. Предположительно, речь о футболисте-любителе, сотруднике РФС Давиде Берове. Ранее появилась информация, что Беров вернулся из Италии с подозрением на коронавирус, из-за чего был отменен матч его команды в ЛФЛ.

«Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019, — говорится на официальном сайте Собянина. — Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии.

Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме.

В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека".