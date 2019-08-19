Малафеев в образе супергероя. Видео

В Санкт-Петербурге давно не хватало супергероя! ?? #М16 всегда на страже порядка! Правда, справедливость и спортивный образ жизни! #Россия #Супермен #Супергерой #Superhero #СанктПетербург #Малафеев pic.twitter.com/YcKEEFrYab