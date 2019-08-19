Малафеев в образе супергероя. Видео
17:10
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился в своем Twitter видеороликом, в котором он предстает в образе супергероя.
В Санкт-Петербурге давно не хватало супергероя! ?? #М16 всегда на страже порядка! Правда, справедливость и спортивный образ жизни! #Россия #Супермен #Супергерой #Superhero #СанктПетербург #Малафеев pic.twitter.com/YcKEEFrYab— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) August 19, 2019
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