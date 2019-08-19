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Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

Малафеев в образе супергероя. Видео

17:10
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился в своем Twitter видеороликом, в котором он предстает в образе супергероя.

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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