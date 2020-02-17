Команды восьми московских школ сыграли в турнире памяти Черенкова

В 384-й школе Кунцевского района Москвы, где учился легендарный футболист «Спартака» Федор Черенков, состоялся межрайонный этап соревнований школьной спортивной лиги по мини-футболу среди юношей 2004-05 годов рождения.

В турнире, посвященном памяти Черенкова, приняли участие команды восьми столичных школ. Помимо игр, они поучаствовали в целом ряде мероприятий — в частности, экскурсии по местам, где чаще всего проводил время великий футболист, по стадиону и спортивному залу, где он играл.

Все это стало возможным благодаря открытию в школе 25 июня прошлого года, когда Черенкову исполнилось бы 60 лет, его мемориала.

После окончания турнира в школе была проведена торжественная линейка, на которой одноклассник мастера Александр Беляев и тренер по футболу, организатор футбольных мероприятий в Западном административном округе Москвы Тимофей Морозов вручили участникам призы — памятные футболки и кружки с изображением Черенкова, почетные грамоты.

Лучшему игроку турнира вручили книгу обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера и Владимира Галедина «Федор Черенков», вышедшую в прошлом году в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». (Дмитрий Сомов)