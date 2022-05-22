Кавазашвили: «Когда мы приезжали в Тбилиси, все разыскивали Понедельника»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о народной любви к советскому футболисту Виктору Понедельнику.

«Когда мы приезжали в Тбилиси, все всегда спрашивали, где Витя, — цитирует RT Кавазашвили. - Если его не было, то начинали искать Валентина Иванова, Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, а только потом меня. Понимаете, насколько любили этих ребят в Грузии? И это мне даже импонировало. Что мои соотечественники ценят тех людей, которые создавали в сборной механизм, работавший как часы на футбольном поле».

Ранее Анзор Кавазашвили рассказал о качествах футболиста Виктора Понедельника.