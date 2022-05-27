В ДНР планируют воссоздать «Шахтер»

Глава ДНР Денис Пушилин поделился мнением о возможном воссоздании донецкого «Шахтера».

«Тот «Шахтер» — а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» — поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения. Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтер». Есть где играть, есть уже предложения по спонсорам», — приводит слова Пушилина РИА «Новости».

«Шахтер» до 2014 года домашние матчи проводил на «Донбасс-Арене» в Донецке. После этого команда проводила свои игры в Киеве, Львове и Харькове.