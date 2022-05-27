Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 10:23

В ДНР планируют воссоздать «Шахтер»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава ДНР Денис Пушилин поделился мнением о возможном воссоздании донецкого «Шахтера».

«Тот «Шахтер» — а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» — поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения. Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтер». Есть где играть, есть уже предложения по спонсорам», — приводит слова Пушилина РИА «Новости».

«Шахтер» до 2014 года домашние матчи проводил на «Донбасс-Арене» в Донецке. После этого команда проводила свои игры в Киеве, Львове и Харькове.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220527/shakhter-1791040206.html
ФК Шахтер (Донецк)
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Когда мы приезжали в Тбилиси, все разыскивали Понедельника»

Колосков — о воссоздании «Шахтера»: «Замечательно! Но в РПЛ им еще долго не разрешат играть»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости