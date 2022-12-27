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«У своих ворот»

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Кавазашвили: «Футболисты и алкоголь — это нормально, напиток не помешает игроку в карьере»

Мария Гусева
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, вредит ли футболистам употребление алкоголя во время сезона.

«Я живой человек, поэтому пью столько алкоголя, сколько требует мой организм, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — Крепкие напитки с детства не особо нравились, но бывало, что перебирал с ними — это было очень серьезное испытание для меня. В подобных мероприятиях я больше не участвую. Если садишься за праздничный стол, особенно на Новый год, водку никто не пьет, все пьют шампанское — я так сужу по себе. Так что футболисты и алкоголь — это нормально, напиток не помешает игроку в карьере.

Человек и футболисты — одно и то же, они же не от зверей произошли — две ноги, две руки и мозг есть. У всех голова работает в зависимости от их воспитания. Каждый делает то, что им велит сердце и душа".

Кавазашвили является двукратным чемпионом СССР (1965 и 1969), двукратным обладателем Кубка страны (1968 и 1971) и полуфиналистом чемпионата Европы (1968).

Источник: РБ Спорт
Анзор Кавазашвили
Футбол
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