Исполком РФС поддержал предложение по реформе выплат школам и тренерам, воспитавшим футболиста

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании поддержал предложение по реформе компенсационных выплат школам и тренерам, воспитавшим футболиста, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Данное решение позволит значительно увеличить доходы школ и тренеров, воспитавших профессиональных футболистов.

Конкретный регламент по данному вопросу будет принят на следующем заседании исполкома РФС.