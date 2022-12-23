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«У своих ворот»

Сегодня, 14:29

Исполком РФС поддержал предложение по реформе выплат школам и тренерам, воспитавшим футболиста

Мария Гусева
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании поддержал предложение по реформе компенсационных выплат школам и тренерам, воспитавшим футболиста, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Данное решение позволит значительно увеличить доходы школ и тренеров, воспитавших профессиональных футболистов.

Конкретный регламент по данному вопросу будет принят на следующем заседании исполкома РФС.

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РФС
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