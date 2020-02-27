Источник: экс-футболиста и тренера «Мордовии» подозревают в участии в незаконном игорном бизнесе

Бывший футболист и тренер «Мордовии» Руслан Мухаметшин подозревается в участии в игорном бизнесе, утверждает stolica-s.su. По данным источника, он находится под подпиской о невыезде. В его доме был проведен обыск и изъяты средства связи.

В начале февраля сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно с представителями региональных УФСБ и Следственного комитета и при силовой поддержке Росгвардии накрыли шесть подпольных игровых клубов, которые действовали в Саранске два года. В ходе спецоперации было задержано 30 подозреваемых, изъято 5 игровых терминалов, телефоны, банковские карты, планшеты, ноутбуки, а также 3 миллиона рублей.

Клубами управляли три организованные преступные группы, куда входили около 30 жителей республики и других регионов в возрасте от 25 до 40 лет. В отношении восьми граждан сотрудники возбуждены три уголовных дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой» (до 6 лет лишения свободы и со штрафом до 1 миллиона рублей).

По некоторым данным, договор на аренду некоторых помещений заключал Руслан Мухаметшин.

Руслан Мухаметшин защищал цвета «Мордовии» с 2009 по 2019 год с перерывами. Также в его карьере были, в частности, «Рубин» и тульский «Арсенал». В 2019 году он завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Мордовии». Недолгое время работал исполняющим обязанности главного тренера.

Младший брат Руслана Мухаметшина Рустем — также профессиональный футболист, он продолжает карьеру и является капитаном «Мордовии».