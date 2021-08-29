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СК начал проверку после смерти футболиста во время матча в Калининграде

10:47
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Региональное следственное управление СК РФ по Калининградской области проведет доследственную проверку по делу о смерти футболиста Александра Шишмарева во время тренировочного матча между двумя командами региона. Инцидент произошел 28 августа в Калининграде.

«28 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Калининграде во время тренировочной игры между двумя командами на стадионе «Балтика» погиб вратарь футбольной команды из Советска. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка», — сообщила представитель ведомства Наталья Гацко.

Во время тренировочного матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) в столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев.

Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.

Российский вратарь Шишмарев погиб во время матча. Подробности трагедии

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/12246985

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Виктория Кравченко все материалы автора

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