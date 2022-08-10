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Аршавин поделился мнением об игре Быстрова в матче между ветеранами «Зенита» и «Спартака»

Виктория Кравченко
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу матча-реванша между ветеранами петербургского клуба и «Спартака».

— Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас... свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.

— Для результата им нужно омолодить состав?

— Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков... Быстрый (Быстров. — Прим. «СЭ»), правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать... Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать.

Матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля 2022 года и закончился со счетом 2:0 в пользу питерцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-arshavin-pro-bystrova-c-takim-zhivotom-uzhe-nikuda-ne-mozhet-ubezhat
Александр Кержаков
Андрей Аршавин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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