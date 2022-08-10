Аршавин поделился мнением об игре Быстрова в матче между ветеранами «Зенита» и «Спартака»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу матча-реванша между ветеранами петербургского клуба и «Спартака».

— Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас... свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.

— Для результата им нужно омолодить состав?

— Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков... Быстрый (Быстров. — Прим. «СЭ»), правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать... Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать.

Матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля 2022 года и закончился со счетом 2:0 в пользу питерцев.