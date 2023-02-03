Валерий Урин — о сыне Якушина, который сбежал в Швецию: «Он вывез секретные документы! Поэтому за ним и охотились»
Экс-нападающий московского «Динамо», двукратный чемпион СССР Валерий Урин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в Советский Союз пытались вернуть сына легендарного тренера Михаила Якушина. Якушин-младший, работавший в Спорткомитете переводчиком, в 1971 году во время командировки остался в Швеции.
— Это ведь Бориса Кузнецова отправили в Швецию возвращать сбежавшего сына тренера Якушина?
— Да!
— Ждем подробностей.
— Борька, когда с футболом закончил, в КГБ попал. Дали задание — он и поехал. Потом нам рассказывал по секрету, как все вышло. Мы же детей Якушина знали. Что Наташу, что Мишку, сына.
— Чтобы сбежать — требуется мужество. Парень был непростой?
— Очень организованный. Работал в каком-то КБ. Ладно, сбежал и сбежал — он же в Швецию вывез секретные документы!
— Ах вот оно что.
— Как нам шепнули — атомные секреты. Поэтому за ним и охотились.
— Откуда вы его знали?
— Дети Якушина с нами на даче жили. В Новогорске еще деревня была. Стояли генеральские дома, 800 метров асфальтовый круг. Команде отдали две дачи. Там сборы проводили. Кормили нас в санатории при КГБ. Это через овраг надо было перебраться. А Мишка рос на наших глазах!
— Как Кузнецов его вытаскивал из Стокгольма?
— Подозвал к посольской машине. Я, говорит, намеревался его туда засунуть и увезти. А тот высокий, два метра — уперся руками! Что-то почувствовал! У Бори ничего не получилось. Документы тоже сгинули.
— Кто ж в одиночку на такие дела ходит?
— Чтобы не спугнуть... В КГБ надеялись, что Боре-то он поверит, сядет в автомобиль.
— Мутный был парень?
— Такой, знаете... В себе. Все внутри держит. Наташка — она пообщительнее.
— Дочке Якушина побег брата сломал карьеру.
— Да, работала в Бразилии в посольстве. Тут же отозвали. Да и в семье все рухнуло. Мама умерла почти сразу от расстройства.
Валерий Урин умер 23 января. С обозревателями «СЭ» он поговорил за месяц до кончины.